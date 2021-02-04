السعودية تتصدر دول الخليج في التعافي من كورونا بـ97.7%

كشف مركز الإحصاء الخليجي أن السعودية تصدرت نسب التعافي من كورونا بدول الخليج العربية بـ97.7%، مشيرًا إلى أنه تم تطعيم (4,343,329) بدول مجلس التعاون الخليجي حتى أمس الأربعاء.

وذكر المركز- عبر تويتر- أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بدول الخليج العربي بلغت (1,241,567)، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي (1,181,975)، وبلغت حالات الوفاة (10,382)، وذلك وفقا لصحيفة عاجل.

وأشار المركز إلى أن نسبة الشفاء من الفيروس بلغت في السعودية 97.7%، وفي قطر 95.5%، و95.3% في كل من سلطنة عمان والكويت، و95.2% في كل من الإمارات والبحرين.

وكانت وزارة الصحة السعودية قالت إنَّ الممارسات اليومية عنصر أساسي في تجاوز وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، بخطوات بسيطة.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّه يجب ارتداء الكمامة قبل الخروج من المنزل وغسلها بعد الاستخدام، والابتعاد عن المصافحة أو تقبيل يد الوالد، والحرص على التباعد مترين أثناء الصلاة على أن يكون لكل مصل سجادة خاصة به.

وتابعت وزارة الصحة، أنه يجب الابتعاد عن التعامل بالعملات الورقية، والدفع الإلكتروني مع لمس الأغراض المراد شراؤها فقط عند التسوق.