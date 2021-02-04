تبرع من روسيا.. وصول 10 آلاف جرعة من لقاح سبوتنك إلى فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة وصول 10 آلاف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي إلى وزارة الصحة.
وأشارت الكيلة في بيان اليوم الخميس، إلى أن الحكومة قامت بشراء مليوني جرعة وتكفي لمليون مواطن، ولم تصل بعد، إضافة إلى تبرعات الدول الصديقة والمؤسسات الداعمة لشعبنا والجاليات الفلسطينية.
وبينت أن لقاحات سبوتينك الروسي التي ستصل اليوم سيتم تجهيزها وأجراء الترتيبات اللوجستية لإعطائها حسب الأولوية في اقرب وقت.
وأشارت الكيلة إلى أن جزءًا من اللقاحات التي تم شراؤها، ستصل فلسطين، ما بين 14-20 من الشهر الجاري، مؤكدة أن الأولوية لتقلي اللقاحات هي للكادر الطبي وكبار والسن وأصحاب الأمراض المزمنة وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وأن عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا ستتم في نحو 45 مركزًا.
وأوضحت أن حملة التطعيم بدأت في مشفى هوغو تشافيز، وستتواصل هذا اليوم في باقي المحافظات وتشمل مستشفيات القطاع الخاص ومن بينهم الكادر العامل في أقسام العناية المكثفة المخصصة لفيروس كورونا.
واعلنت اسرائيل وصول عشرة آلاف جرعة من اللقاح الروسي الذي تبرعت به روسيا للسلطة الفلسطينية، صباح اليوم (الخميس) الى مطار بن غوريون.
وسيتم نقل الشحنة لاحقًا إلى السلطة الفلسطينية.
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