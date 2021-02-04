ولي عهد أبوظبي يهنئ جوتيريش ولطيفة بن زيارتين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية

هنّأ ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ش، والناشطة الفرنسية من أصول مغربية، لطيفة بن زياتين، لحصولهما على جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2021.

ونشر الشيخ محمد بن زايد، تغريدة له عبر صفحته الشخصية على "تويتر" قال فيها: "في اليوم الدولي للأخوة الإنسانية.. نؤكد التزامنا بتعزيز قيم التآخي والحوار والتعايش.. وبهذه المناسبة وتقديرًا لإسهاماتهما وجهودهما نهنئ أنطونيو جوتيريس ولطيفة بن زياتن بحصولهما على جائزة زايد للأخوة الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات منبثقة من وثيقة الأخوة الإنسانية".

وأعلنت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في الإمارات، أمس الأربعاء، رسميًا فوز كل أنطونيو غوتيريش، ولطيفة بن زياتين، بجائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2021.

وشارك في حفل التكريم، كل من البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وعدد من الشخصيات التي تمثل أعضاء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، ولجنة تحكيم الجائزة المخولة باختيار المكرمين بالجائزة لعام 2021.

وقد تأسست جائزة زايد للأخوة الإنسانية عام 2019، بالتزامن مع توقيع «وثيقة الأخوة الإنسانية» في أبوظبي.