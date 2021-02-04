نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمريكا: وفيات كورونا تتجاوز 450 ألفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 26 مليونا و545 ألفاً و905 حالات، فيما وصل عدد الوفيات إلى 450 ألفًا و273 حالة.

وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، ارتفعت الوفيات والإصابات بعد تسجيل 118 ألفًا و507 حالات إصابة جديدة وثلاثة آلاف و540 حالة وفاة.

وكانت ولاية نيويورك، تهد الأكثر تسجيلاً للوفيات، بواقع 44 ألفاً و148 حالة، وتأتي خلفها كل من كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيوجيرسي على الترتيب.

وجاءت كاليفورنيا في الصدارة من حيث عدد الإصابات بثلاثة ملايين و281 ألفاً و652 حالة، تليها تكساس وفلوريدا ونيويورك وإلينوي.