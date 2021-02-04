“مباشر”رابط نتيجة التوجيهي التكميلي 2020 عبر رابط tawjihi.jo المحدث بالاسم ورقم الجلوس

البحث عن رابط نتيجة التوجيهي التكميلي للاستعلام عن نتائج الدورة التكميلية 2020، من قبل الطلاب الأردنيين البالغ عددهم 95451 طالب وطالبة، يتذايد الآن لمعرفة النتائج بعد أن تم الإعلان أن النتائج سترفع اليوم عبر موقع وزارة التربية والتعليم المحدث من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية، لكي يستوعب الأعداد الكبيرة المتوقع دخولها عليه بعد أنتهاء الدكتور تيسير النعيمي من إعلان تفاصيل النتيجة ونسب النجاح العامة وأسماء الطلبة الأوائل، وتهنئتهم ونقل تهنئة جلالة الملك للطلاب، وبعدها تنقل على رابط مباشر للاستعلام برقم الجلوس والاسم لكي يتسنى للطلاب الدخول عليه ومعرفة النتيجة.

رابط نتيجة توجيهي الأردن التكميلي 2020

يمكن لكافة الطلاب الدخول على الرابط tawjihi.jo بالاسم وبرقم الجلوس، والاستعلام عن نتائجكم باتباع الخطوات لمعرفة النتائج بسهولة وفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتيجة.

الدخول عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم. تسجيل الاسم ورقم الجلوس الخاص بكل طالب. النقر على نتائج التوجيهي الدورة التكميلية 2020. الضغط على زر بحث. سوف تظهر النتيجة بالتفصيل من نسبة النجاح العامة والدرجات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة توجيهي الأردنوزارة التربية والتعليم الأردنية

أنهت وزارة التربية والتعليم كافة الإجراءات الخاصة بإعلان النتيجة واتخذت اجتراءات الاحترازية لعقد المؤتمر، الذي سيقدمه السيد الدكتور وزير التربية والتعليم في مقر الوزارة، وقال المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية عبد الغفور القرعان، أن النتيجة سوف ترضي الطلاب والوزارة راعت الظروف الصعبة التي مروا بها في عملية التصحيح ورصد الدرجات.

وزارة التربية تحدد جدول المواصفات

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية على موقعها الرسمي، أن الوزارة ستبقي على المواصفات والنسب دون تغير عن مواصفات الدورة الصيفية والتي كانت كالتالي.