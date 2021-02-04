محمد بن زايد يهنئ الفائزيْن بجائزة زايد للأخوة الإنسانية

هنأ الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والناشطة الفرنسية من أصول مغربية لطيفة بن زياتن، بمناسبة حصولهما على جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2021.

وأكد الشيخ محمد بن زايد التزام الإمارات بتعزيز قيم التآخي والحوار والتعايش، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية الذي يصادف الخميس.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على حسابه في "تويتر": "في اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، نؤكد التزامنا بتعزيز قيم التآخي والحوار والتعايش".

وقال في تغريدته الخميس: "بهذه المناسبة وتقديرا لإسهاماتهما وجهودهما، نهنئ أنطونيو غوتيريس ولطيفة بن زياتن بحصولهما على جائزة زايد للأخوة الإنسانية التي أطلقتها الإمارات منبثقة من وثيقة الأخوة الإنسانية".

وأعلنت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، الأربعاء، فوز كل من غوتيريس والناشطة لطيفة بن زياتن، بجائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2021.

وتنظم اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، الخميس، في موقع "صرح زايد المؤسس" بأبوظبي حفل تكريم الفائزين بالجائزة، حيث سيتم الاحتفاء بكل من غوتيريس وبن زياتن وإعلانهما رسميا متوجين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2021.

ويشارك في حفل التكريم كل من البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، والإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وعدد من الشخصيات التي تمثل أعضاء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، ولجنة تحكيم الجائزة المخولة باختيار المكرمين بالجائزة لعام 2021.