يوم الأخوة الإنسانية.. السيسي يؤكد على التصدي لخطاب الكراهية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية تعزيز التعاون لنبذ التعصب والتصدي لخطاب الكراهية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية الذي يصادف الخميس.

وقال السيسي في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: "يحتفي العالم اليوم بقيمة إنسانية مهمة لعلنا نحتاج إليها أكثر من أي وقت مضي، وهي قيمة الأخوة الإنسانية. إن هذه المناسبة الهامة تذكرنا جميعا بأهمية الحوار لفهم وتقبل الآخر، كما تذكرنا بأهمية تعزيز التعاون لنبذ التعصب والتصدي لخطاب الكراهية ونشر قيم التسامح والعدل والمساواة من أجل تحقيق السلام والاستقرار".

وأضاف أن "مصر مهد الحضارة الإنسانية، وعلى أرضها كلم الله موسي، وارتحل إليها السيد المسيح وأمه العذراء السيدة مريم، ودخلها الإسلام منذ فجر بزوغه، ونسعى دوما لتوطيد دعائم الأخوة بين أبناء المجتمع كنسيج وطني واحد يتمتعون بكافة حقوقهم دون تمييز، ونتصدى لدعاوى الكراهية والتحريض على العنف".

ومضى السيسي يقول: "وفي هذا السياق، تبذل المؤسسات والقيادات الدينية في مصر قصارى جهدها لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان السماوية المختلفة ورفع مستوى الوعي بالقيم الانسانية المشتركة".

وختم الرئيس المصري تغريداته بالقول: "إنني في هذا اليوم، أتوجه بدعوة عامة للعمل من أجل نشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، ونبذ كافة مظاهر العنف والتطرف التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء وسلبتهم حقهم في الحياة".