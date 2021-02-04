الخارجية الأمريكية: إدارة بايدن لن تتهاون بتطبيق قانون قيصر بخصوص سوريا

جدة - نرمين السيد - وقال لوكالة "الشرق الأوسط، إن "الإدارة الجديدة أخذت على عاتقها أمراً مهماً فى تطبيق القانون، بألا تستهدف خطوط التجارة أو المساعدات أو الأنشطة الإنسانية للشعب السورى، كما أن القانون لن يستهدف الاقتصاد اللبنانى ولا الشعب اللبنانى"، مضيفاً "بكل تأكيد يستهدف (قانون قيصر) الأشخاص أو الكيانات التى تدعم نظام الأسد".

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