نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تايوان تفتتح مكتبًا تجاريًا في غيانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنشأت تايوان مكتبًا تجاريًا في دولة غيانا الواقعة في أمريكا الجنوبية، وهو مكسب دبلوماسي للجزيرة التي استمرت في خسارة الحلفاء في حملة الصيد الجائر العدوانية من الصين في السنوات الأخيرة.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية في إعلان، اليوم الخميس، إن المنشأة ستركز على التعاون في مجالات مثل الزراعة والتعليم والتجارة. لا يمثل إقامة علاقات دبلوماسية رسمية.

وقد تعرضت تايوان لحملة ضغط واسعة النطاق من الصين التي تدعي أن الجزيرة جزء من أراضيها - ليتم احتلالها بالقوة العسكرية إذا لزم الأمر - وتقول إنه ليس لها الحق في التبادلات الرسمية مع أي حكومات أجنبية أو منظمات متعددة الجنسيات مثل الأمم المتحدة.

لم يتبق لتايوان سوى 15 من الحلفاء الدبلوماسيين الرسميين، بعد أن اختارت دولتان تبديل العلاقات الدبلوماسية إلى الصين في عام 2019 من تايوان.

يوجد في تايوان أيضًا شبكة من المكاتب التجارية في جميع أنحاء العالم تعمل كسفارات بحكم الأمر الواقع، بما في ذلك في الولايات المتحدة واليابان ومعظم الدول الكبرى الأخرى.

وفي العام الماضي أيضًا، تبادلت تايوان مكاتب تمثيلية مع إقليم أرض الصومال الانفصالية للتركيز على التجارة والأمن في القرن الأفريقي. وردت الصين باتهام تايوان بـ "تقويض السيادة الصومالية ووحدة أراضيها".

ولم يصدر أي رد فوري من بكين على إعلان غيانا، وسعت الصين مرارًا إلى إفشال مثل هذه الترتيبات في الماضي، وكانت تستخدم مواردها الاقتصادية الضخمة لكسب الحلفاء المتبقين لتايوان.

رفضت الصين جميع الاتصالات المباشرة مع حكومة تايوان منذ انتخاب الرئيسة ذات الميول الاستقلالية تساي إنغ-وين في عام 2016. وأعيد انتخاب تساي العام الماضي لفترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

على الرغم من ذلك، تتمتع تايوان بدعم قوي للولايات المتحدة كحليف غير رسمي. كما نما دعم الحزبين للجزيرة في السنوات الأخيرة في ظل إدارة ترامب السابقة، بما في ذلك زيارة من أعلى مستوى حكومي للولايات المتحدة منذ أن حولت الولايات المتحدة العلاقات من تايبيه إلى بكين في عام 1979.

أشادت الولايات المتحدة بخطوة يوم الخميس، حيث أصدرت كل من السفارة في غيانا والبعثة الأمريكية الفعلية في تايوان بيانات دعم.

وجاء في البيان الصادر عن سفارة الولايات المتحدة في غيانا أن "تعميق العلاقات بين غيانا وتايوان سيعزز أهدافهما المشتركة في الازدهار والأمن". وقال المعهد الأمريكي في تايوان في بيانه: "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بدعم تايوان وهي توسع شراكاتها الدولية وتعمل على مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك COVID-19".

