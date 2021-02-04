نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تسجل أقل من 17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات في روسيا، اليوم الخميس، أقل من 17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لليوم الثالث على التوالي ، فيما لا تزال حصيلة الوفيات اليومية فوق عتبة الـ500 حالة.

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، 16714 إصابة بالوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 16474 إصابة أمس الأربعاء، و16643 إصابة الثلاثاء)، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 10.2% من المرضى الجدد.

وووفقًا لروسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، حيث عادت العاصمة موسكو إلى الصدارة في القائمة بـ2095 حالة جديدة للعدوى، وتليها ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ بـ1571 حالة إصابة.

وكانت السلطات الصحية الروسية، سجلت خلال اليوم الأخير 521 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 526 وفاة أمس، و539 وفاة الثلاثاء، فيما تماثل 24546 مريضا للشفاء.

وأكدت السلطات الصحية الروسية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة، أصبح ثلاثة ملايين و917918 إصابة مؤكدة، منها 75205 حالات وفاة و452800 حالة نشطة، وثلاثة ملايين و389913 حالة شفاء.