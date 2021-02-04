مساعد بن عبد العزيز توفي إلي رحمة الله اليوم والديوان الملكي يعلن

مساعد بن عبد العزيز توفي إلي رحمة الله تعالي اليوم الخميس وتم الإعلان من الديوان الملكي السعودي في وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود وذلك الخبر جاء وفقاً لما تم نشره من الوكالة الخبرية واس وهي وكالة الأخبار السعودية تم التصريح من الديوان الملكي السعودي في البيان الصادر منه داخله بشكل رسمي بأنه أنتقل إلي رحمة الله تعالي صاحب السمو معالي الأمير مشهور اليوم الخميس وسوف يتم الصلاة عليه اليوم في مدينة الرياض داخل السعودية .

مساعد بن عبد العزيز الأمير الراحل وما تم قوله عن صاحب السمو في تصريحات رسمية

تم الإشارة إلي صاحب السمو معالي الأمير مشهور بأنه نجل صاحب السمو معالي الأمير وما تم قوله من الزوجة صاحبة السمو الأميرة نوره بنت إبراهيم الدغيثر وتم التصريح عن صاحب السمو الأمير مشهور من العائلة الكريمة آل سعود بأن قد تزوج صاحبة السمو الأميرة غادة بنت صاحب السمو يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن من آل سعود الكرام وقد تم الأنجاب من صاحبة السمو الأميرة نوره بنت إبراهيم الدغيثر أصحاب السمو الأمراء وصاحبات السمو الأميرات ، الأمراء هم أصحاب السمو الأمير عبد العزيز والأمير سعود والأمير خالد والأمير محمد وصاحبات السمو الأميرات ، الأميرة سارة وذلك ما تم التصريح به من وكالة الأنباء .

الأمير مشهور ونبذة صغيرة عن حياته صاحب السمو الملكي الراحل اليوم

ما قيل عن الأمير مشهور بأنه كان يعيش حياة قريبه جداً من والده وكان فترة حياته يعيش بعيداً بشكل ملحوظ عن أي مناصب رسمية وما يتعلق بأي أمر خاص بالحياة السياسية داخل المملكة العربية السعودية وكان يأخذ القرار بالبعد عن أي أضواء مثلما كانوا يفعلون أخوته أيضاً وكانوا أخوته يشتهرون بأنهم شعراء لهم مكانتهم ورجال أعمال مرموقين داخل المملكة العربية السعودية وكانوا معروفين علي المستوي العام بأنهم شخصيات بارزة داخل المجتمع وهذا ما تم التحدث عنه في وكالات الأنباء بنبذه صغيرة عن حياة الأمير الراحل مشهور بن مساعد بن عبد العزيز والذي سوف يصلي عليه اليوم الخميس من داخل المملكة العربية السعودية وتحديداً بالرياض

مساعد بن عبد العزيز الأمير الراحل اليوم في السعودية وهذا ما جاء عنه من الديوان الملكي السعودي من تصريحات خاصه بحياة صاحب السمو والذي رحل عن عالمنا اليوم من داخل السعودية وما جاء من تصريحات خاصة بوكالات الأنباء عن أنه سيتم الصلاة علي روح الأمير مشهور اليوم الخميس في السعودية وتحديداً من داخل الرياض وسوف تتم مراسم الصلاة في التوقيت المعلن عنه بحضور أصحاب السمو الأمراء وأيضاً من كافة الجهات الحكومية العاملة داخل المملكة العربية السعودية وفقاً لتصريحات رسمية من الديوان الملكي السعودي وما سوف يتم ترتيبه من مراسم خاصة بالصلاة علي الأمير مشهور .