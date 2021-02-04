السعودية تعليق المناسبات 30يوم و منع تقديم الطلبات في المطاعم 10أيام

صرحت السعودية قرارات جديدة لمواجهة جائحة كورونا أهمها تعليق وإيقاف المناسبات والحفلات وطلبات المطاعم الداخلية داخل المملكة العربية السعودية أرجائها، وذلك لتفادي ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الفترة الماضية، مما سبب ذلك أوامر شديدة مستمرة من وزارة الصحة للحفاظ على سلامة المواطنين وعلى ضرورة عودة الإجراءات الاحترازية بقوة صارمة، وعدم ارتفاع منحنى الإصابات مجددًا.

تزامنا مع ارتفاع ظهور مؤشرات في المنحنى الوبائي الفيروسي في بعض مناطق المملكة العربية السعودية والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية معتمدة من خلال الملك السعودي، وضرورة اتخاذ إجراءات وقائية احترازية تتناسب مع احتياجات الوضع حاليا، ونظرا لما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفشي ثانية لفيروس كورونا كوفيد 19، ولأهمية المحافظة على الصحة العامة وسلامة المواطن وعدم ظهور موجة تفشي ثانية في المملكة مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية وصعوبة السيطرة على جائحة كورونا، فتم إتخاذ القرارات التي سوف نقوم بذكرها الآن.

قرارات والإجراءات لمواجهة فيروس كورونا السعودية

القرار الأول: تعليق كل المناسبات والحفلات في السعودية ويشمل ضمن ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات والمصانع، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يوما قابلة للتمديد من قبل الجهات المختصة.

القرار الثاني: مع عدم الإخلال بما ورد في البند (القرار الأول) ألا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصا وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

القرار الثالث: تعليق كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

القرار الرابع: غلق وتعليق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة داخل المطاعم ومراكز التسوق والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتجديد.

القرار الخامس: تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، مع عدم السماح لأي تجمهر ينتج عن تلك الطلبات الخارجية، وأن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإغلاق المنشأة المخالفة لذلك لمدة 24 ساعة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة 48 ساعة، ولمدة 7 أيام في حال تكرارها للمرة الثانية، ولمدة أسبوعين للمرة الثالثة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة وأكثر، يكون إغلاق المنشأة لمدة ( شهر )، مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أخرى مقررة في شأن تلك المخالفات.

القرار السادس: تكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات من كافة الجهات.

القرار السابع: تكليف فرق ميدانية رقابية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة.

القرار الثامن: توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد، بالإضافة إلى تجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة.

القرار التاسع: تشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة.

تعليق المناسبات والحفلات والإجراءات الاحترازية السعودية

سوف يتم العمل بتلك القرارات المتخذة داخل المملكة العربية السعودية من قبل الجهات المختصة ابتداءًا من الساعة العاشرة مساء هذا اليوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021 م 22 جمادى الآخرة 1442هـ ،حيث أن الإجراءات التي تم إتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات المختصة ووزارة الصحة السعودية.