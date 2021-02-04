طريقة إصدار بطاقة مدي من مصرف الراجحي ومميزاتها

طريقة إصدار بطاقة مدي من مصرف الراجحي يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات المتنوعة والمميزة بالنسبة لعملائه، ويعد مصرف الراجحي من المصارف الهامة والناشطة والتي تسعى دائما إلى تطوير كافة خدمتها حتى تتناسب مع كل متطلبات المواطن السعودي ويأتي ذلك من سعى مصرف الراجحي في المساهمة في نمو وتقدم الاقتصاد داخل المملكة العربية السعودية، ويوضع في الاعتبار أن بنك الراجحي من أهم واكبر البنوك الإسلامية في الخليج والعالم كلة،يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات المتنوعة والمميزة بالنسبة لعملائه، ويكثر البحث عن طريقة الحصول علي بطاقة مدي من مصرف الراجحي التي تجعل عملية الشراء من الإنترنت سهلة ويسيرة.



طريقة إصدار بطاقة مدي من مصرف الراجحي

يستطيع العميل بعد فتحه لحساب جاري في بنك الراجحي الحصول على بطاقة مدى يتوجه إلى أجهزة الخدمة الذاتية بمصرف الراجحي، ويكون ذلك من خلال الخطوات الأتية:

قم بالضغط على اختيار طباعة بطاقة مدى من بنك الراجحي. عليك اختيار اللغة العربية ثم أنقر علي خدمة “طباعة بطاقة الراجحي مدي”. أن يقوم العميل بإدخال رقم الحساب البنكي ثم انقر علي زر تأكيد. ثم بعد يقوم العميل بإدخال رقم هويته. سوف يصل للعميل رسالة نصية علي الجوال المسجل سابقا ثم قم بإدخال الرقم المرسل. وأخيرا اختيار الاسم الذي سوف يتم طباعته علي بطاقة “مدي” ثم النقر علي استمرار. من خلال المكان المخصص في الجهاز يقوم العميل بوضع بصمة اصبعه. على العميل الانتظار حتي يتم طباعة بطاقة “مدي” ثم استلام البطاقة.

ما هي مميزات بطاقة مدي من مصرف الراجحي

تعطي بطاقة “مدي” من مصرف الراجحي لحاملها الكثير من المميزات التي تجعلها من أفضل البطاقات للشراء عبر الإنترنت في ظل ما تمر به البلاد من جائحة كورونا، ومن أهم مميزاتها ما يلي:

تقدم بطاقة “مدي” من مصرف الراجحي عروض وخصومات متجددة عند الشراء بشكل مستمر. تعد من أهم مميزات بطاقة “مدي” مدعومة بشريحة ذكية توفر أقصى درجات الأمان والحماية لحاملها. يستطيع كل من المواطن السعودي والوافد الحصول عليها. تقدم البطاقة أيضا خدمة أثير للقيام بعمليات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع الإلكترونية بكل يسر.

رسوم إصدار بطاقة مصرف الراجحي مدي الكلاسيكية

يستطيع العميل إصدار بطاقة جديدة وتجديد البطاقة بدون رسوم،ولكن تصل رسوم إصدار بدل فاقد أو تالف 30 ريال، كما أن خدمات السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد بدون رسوم، وفي حال دول التعاون الخليجي تصل رسوم خدمات السحب النقدي 10 ريال سعودي، بينما تصل رسوم خدمة الاستعلام عن الرصيد 3 ريال سعودي،أما لبقية دول العالم تصل رسوم خدمات السحب النقدي 25 ريال، بينما تبلغ رسوم خدمة الاستعلام عن الرصيد 3.5 ريال سعودي.