خطوات تقديم طلب تركيب عداد كهرباء جديد وشروط ورسوم التركيب في المملكة

خطوات تقديم طلب تركيب عداد كهرباء اهم ما يبحث عنها المواطن عند شراء بيت جديد أو محل للتقديم على تركيب عداد كهرباء جديد من الشركة السعودية للكهرباء، حيث يوجد شروط وطرق ورسوم لتقديم طلب تركيب عداد كهرباء للإيصال خدمة الكهرباء إلي المتقدم، كما أن شركة الكهرباء السعودية تعمل على توزيع وتوليد الكهرباء بطريقة متطوره ومتابعة كافة العداد الصالحة وأزاله الواقفة عن العمل، واصبح التقديم الكتروانيا متاح لسهولة التقديم وتفادى الازدحام في شركة الكهرباء في طوابير التقديم توفيرا للوقت والمجهود المبذول.خطوات تقديم طلب تركيب عداد كهرباء جديد
- الدخول إلى موقع شركة كهرباء السعودية الإلكتروني.
- ثم الانتقال إلي خدمات المشتركين.
- ثم الضغط على تسجيل الدخول.
- يتم التسجيل بإدخال الاسم وكلمة المرور.
- ثم الضغط على دخول.
- إذا لم يكن لديك حساب على موقع الشركة تقوم بالضغط على تسجيل.
- بعد الدخول إلى حسابك الشخصي تختار خدمة إيصال الخدمة الكهربائية.
- يتم إدخال بعض البيانات والمعلومات لاستكمال طلب التقديم.
- يتم قراءة الشروط والأحكام ومراجعة البيانات.
- الضغط على إرسال الطلب.
- أن يكون المكان المطلوب توصيل الكهرباء إليه تتوافر فيه شروط السلامة والأمان.
- تقديم شهادة تنسيق وهي شهادة يتم استخراجها من الشركة بعد الحصول على رخصة البناء.
- تتضمن تلك الشهادة موقع العدادات ومقدار أحمال المبنى وعدد الوحدات وسعة القواطع وحجم ومقاسات الكابلات.
- في حالة عدم استخراج شهادة التنسيق يتم تقديم صورة من رخصة البناء.
- يتم تطبيق العزل الحراري طبقًا للائحة شركة الكهرباء.
- يجب أن يكون موقع العدادات مجهز كما حددت الشركة وكذلك مقاسات الكابلات.
- الدخول إلى موقع شركة كهرباء السعودية الإلكتروني.
- اختيار خدمة التعريفية ورسوم الإيصال.
- الضغط علي خدمة حاسبتي من قائمة الخدمات.
- الضغط علي الجهد المتوفر للخدمة ومن ثم تختار نوع النشاط سكني أم تجاري أم عداد خدمة.
- يتم إدخال بيانات الوحدات عدد الوحدات ومساحة كل وحدة وإضافة وحدة في حالة وجود وحدات أخري.
- الضغط علي حساب مقابل الإيصال.
- يظهر كافة التكاليف لقيمة إيصال الكهرباء.
والجدير بالذكر أن شركة السعودية للكهرباء أتاحت إمكانية التقديم علي عداد مؤقت بسعة 30 أمبير لفترة معينة من الوقت لمواقع تحت الإنشاء، كما أنها تقدم العديد من الاستعلامات عن عداد الكهرباء كالاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب من رقم العداد وغيرها التي تخص الكهرباء والفاتورة.
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خطوات تقديم طلب تركيب عداد كهرباء اهم ما يبحث عنها المواطن عند شراء بيت جديد أو محل للتقديم على تركيب عداد كهرباء جديد من الشركة السعودية للكهرباء، حيث يوجد شروط وطرق ورسوم لتقديم طلب تركيب عداد كهرباء للإيصال خدمة الكهرباء إلي المتقدم، كما أن شركة الكهرباء السعودية تعمل على توزيع وتوليد الكهرباء بطريقة متطوره ومتابعة كافة العداد الصالحة وأزاله الواقفة عن العمل، واصبح التقديم الكتروانيا متاح لسهولة التقديم وتفادى الازدحام في شركة الكهرباء في طوابير التقديم توفيرا للوقت والمجهود المبذول.خطوات تقديم طلب تركيب عداد كهرباء جديد
- الدخول إلى موقع شركة كهرباء السعودية الإلكتروني.
- ثم الانتقال إلي خدمات المشتركين.
- ثم الضغط على تسجيل الدخول.
- يتم التسجيل بإدخال الاسم وكلمة المرور.
- ثم الضغط على دخول.
- إذا لم يكن لديك حساب على موقع الشركة تقوم بالضغط على تسجيل.
- بعد الدخول إلى حسابك الشخصي تختار خدمة إيصال الخدمة الكهربائية.
- يتم إدخال بعض البيانات والمعلومات لاستكمال طلب التقديم.
- يتم قراءة الشروط والأحكام ومراجعة البيانات.
- الضغط على إرسال الطلب.
- أن يكون المكان المطلوب توصيل الكهرباء إليه تتوافر فيه شروط السلامة والأمان.
- تقديم شهادة تنسيق وهي شهادة يتم استخراجها من الشركة بعد الحصول على رخصة البناء.
- تتضمن تلك الشهادة موقع العدادات ومقدار أحمال المبنى وعدد الوحدات وسعة القواطع وحجم ومقاسات الكابلات.
- في حالة عدم استخراج شهادة التنسيق يتم تقديم صورة من رخصة البناء.
- يتم تطبيق العزل الحراري طبقًا للائحة شركة الكهرباء.
- يجب أن يكون موقع العدادات مجهز كما حددت الشركة وكذلك مقاسات الكابلات.
- الدخول إلى موقع شركة كهرباء السعودية الإلكتروني.
- اختيار خدمة التعريفية ورسوم الإيصال.
- الضغط علي خدمة حاسبتي من قائمة الخدمات.
- الضغط علي الجهد المتوفر للخدمة ومن ثم تختار نوع النشاط سكني أم تجاري أم عداد خدمة.
- يتم إدخال بيانات الوحدات عدد الوحدات ومساحة كل وحدة وإضافة وحدة في حالة وجود وحدات أخري.
- الضغط علي حساب مقابل الإيصال.
- يظهر كافة التكاليف لقيمة إيصال الكهرباء.
والجدير بالذكر أن شركة السعودية للكهرباء أتاحت إمكانية التقديم علي عداد مؤقت بسعة 30 أمبير لفترة معينة من الوقت لمواقع تحت الإنشاء، كما أنها تقدم العديد من الاستعلامات عن عداد الكهرباء كالاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب من رقم العداد وغيرها التي تخص الكهرباء والفاتورة.
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