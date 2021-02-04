بايدن يخطط لاستقبال 125 ألف لاجئ سنويا

جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية، تخطط إدارة بايدن للإعلان اليوم أنها ستزيد عدد اللاجئين الذين يمكنهم الدخول إلى الولايات المتحدة فى خطوة نحو زيادة قبول اللاجئين بعد سنوات من انخفاض عدد الوافدين فى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتعهد بايدن بتحديد سقف سنوى للقبول يبلغ 125 ألف من المهاجرين سنويا الأمر الذى يعتبر اختلافا كبيرا عن الرقم الذى حدده الرئيس السابق ترامب (15 ألف فقط سنويا).

وتعتمد زيادة سقف اللاجئين على سلسلة من الإجراءات التنفيذية التى اتخذها بايدن بهدف تحديد مسار جديد لسياسة الهجرة الأمريكية فى أعقاب النهج المتشدد لإدارة ترامب، وقد وقع بايدن على ثلاثة أوامر تنفيذية تتضمن مراجعات مباشرة إلى حد كبير لسياسات عهد ترامب، بما فى ذلك إنشاء فرقة عمل مصممة لجمع شمل العائلات على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

يذكر أنه فى السنوات القليلة الماضية من رئاسة باراك أوباما، رفعت الإدارة سقف اللاجئين من 85 ألفًا فى السنة المالية 2016 إلى 110 آلاف فى السنة المالية 2017 وسط الأزمة السورية.