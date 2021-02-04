دمج لقاحى أسترازينيكا وفايزر.. تجربة جديدة لمواجهة فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير لوكاله "بلومبرج" الأمريكية عن انطلاق أول تجربة بالعالم تجريها جامعة أكسفورد تجمع بين لقاحات فيروس كورونا من شركتى أسترازينيكا وفايزر والتى يمكن أن تتيح مرونة أكبر فى استخدام الإمدادات النادرة على مستوى العالم.

ووفقا للتقرير ستبدأ الجامعة فى تجنيد 820 مشاركًا تزيد أعمارهم عن 50 عامًا عبر ثمانية مواقع بريطانية هذا الأسبوع، وسيتم إعطاء لقاحا أكسفورد وفايزر بترتيب مختلف وعلى فترتين زمنيتين للجرعات، بفاصل أربعة و 12 أسبوعًا.

ستسمح التجربة للباحثين بمعرفة ما إذا كانت جرعتان من لقاحات مختلفة تنتج نتائج أفضل أو أسوأ من جرعتين من نفس المنتج.

وقال منظمو الدراسة، إن تجربتهم هى أول تجربة مركبة تبدأ على مستوى العالم، على الرغم من أن روسيا ستبدأ الأسبوع المقبل أيضًا بخلط لقاح أسترازينيكا مع لقاح سبوتنيك v فى أذربيجان والإمارات.

وكانت الشركة الأمريكية والشريك الألمانى بايونتك، قد أجروا تجارب إكلينيكية مع جرعات تفصل بينها ثلاثة أسابيع، لكن مسؤولى الصحة فى المملكة المتحدة قاموا بتمديد الفاصل الزمنى للسماح لمزيد من الأشخاص بالحصول على الجرعة الأولى بسرعة.