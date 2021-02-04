نائبة بالكنيست: نتنياهو انتهى وهذا هو رئيس وزراء إسرائيل الجديد

قالت إيليت شاكيد عضو الكنيست عن حزب اليمين الجديد، اليوم الخميس، إن نفتالي بينيت زعيم الحزب، هو من سيكون رئيس الوزراء المقبل.
وأضافت في تصريحات لإذاعة 103 العبرية: "سنشكل الحكومة بعد الانتخابات، وفي النظام البرلماني لا يعني أن الحزب الكبير هو الذي سيشكل الحكومة".
وتابعت: "4 إلى 5 مقاعد أخرى ستجعل من بينيت رئيسًا للوزراء"، مشيرةً إلى أن حزبها لن يوصي بتكليف بنيامين نتنياهو زعيم الليكود لرئاسة الحكومة تحت أي ظرف كان.
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