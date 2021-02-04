استقبال دافئ للحريري.. النهار: رسائل السيسي تكتسب دلالات بارزة ومصر تدعم لبنان بقوة

نشرت صحيفة "النهار" اللبنانية مقالًا تحت عنوان "مصر والإمارات على خط الدفع بالمبادرة الفرنسية"، علقت فيه على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أمس في القاهرة.

وقالت الصحيفة إنه مع أن كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن الأزمة الحكومية في لبنان لم يتضمن ما يشبه المفردات اللاذعة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حق الطبقة السياسية اللبنانية، فإن الرسائل السياسية المباشرة التي وجهها السيسي والمسؤولون المصريون الآخرون في هذا السياق، اكتسبت دلالات بارزة حيال النظرة الشديدة السلبية التي تغلب على العالم العربي كما الغربي، حيال تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية.

ورأت الصحيفة أن الإحاطة الدافئة التي حرصت القاهرة على إظهارها في استقبال الحريري رسمت شكلا ومضمونًا إطار الدعم المصري القوي لرئيس الوزراء المكلف وحضًا قويًا على تسهيل مهمته في تشكيل الحكومة وتجاوز الاشتراطات والتعقيدات التي تحول دون استكمال هذا الاستحقاق الملح.

وأضافت الصحيفة أن زيارة رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري إلى مصر وحفاوة استقباله من الرئيس السيسي تعكس دخول مصر بقوة على دعم المبادرة الفرنسية، بعد دولة الإمارات التي سيتوجه إليها مجددًا الحريري عشية زيارته المرتقبة إلى باريس. كما تشير المعلومات إلى أن كلًا من مصر والإمارات تعملان مع باريس على ملاقاة المبادرة الفرنسية، إن باتجاه القوى السياسية في لبنان أو باتجاه دول الخليج ولا سيما المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن مجمل الخلاصات التي انتهت إليها زيارة الحريري للقاهرة عكست الالتقاء الواضح بين الدور المصري الدافع نحو تشكيل الحكومة والمبادرة الفرنسية التي تحركت مجددا في الفترة الأخيرة. وليست هذه المرة الأولى التي تبرز فيها ملامح التنسيق الفرنسي المصري حيال الوضع في لبنان، إذ أن المراحل الأولى من إطلاق المبادرة الفرنسية في أغسطس الماضي كانت شهدت تناغما مماثلا بين باريس والقاهرة حيال لبنان.