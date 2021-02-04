العثور عى 3 رصاصات فارغة قرب رأسه.. إجراء سريع من القضاء اللبناني لكشف ملابسات اغتيال الناشط لقمان سليم

أعلنت السلطات القضائية اللبنانية، فتح تحقيقا بملابسات اغتيال الناشط المعارض الرئيسي لحزب الله، لقمان سليم، الذي عثر على جثته مقتولا صباح اليوم الخميس.

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، يتابع النائب العام الاستئنافي في الجنوب، القاضي رهيف رمضان، جريمة قتل الناشط لقمان سليم، وكلف على الفور الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي الدكتور عفيف خفاجة للكشف على الجثة والسيارة وبوشرت التحقيقات لكشف الملابسات.

هذا، وقد أفادت وسائل الإعلام اللبنانية بالعثور على 3 رصاصات فارغة قرب رأس الناشط اللبناني.

وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت، صباح اليوم الخميس، بأن قوى الأمن اللبناني عثرت على الناشط لقمان سليم مقتولًا برصاصتين في رأسه داخل سيارته في محافظة النبطية جنوبي البلاد، ويأني ذلك بعد ساعات من خبر اختفاءه حيث كان عائدًا من نيحا الجنوبية إلى منزله إلا أنه فُقد الاتصال به.

وعلق وزير الداخلية اللبناني، العميد فهمي، على اغتيال الناشط والمعارض البارز لحزب الله، لقمان سليم، صباح اليوم الخميس، مؤكدا أن "ما حصل جريمة مروعة ومدانة"

وبحسب قناة "العربية"، كان اختفاء الناشط والكاتب الشيعي المعارض بشكل قوي لحزب الله قد أثار ضجة في لبنان، حيث فُقد الاتصال به منذ الثامنة مساء أمس الأربعاء خلال زيارته لمنزل صديقه في إحدى القرى جنوبي لبنان، حيث يتمتع حزب الله بسطوة كبيرة.

ورجح أصدقاء الناقد الشرس لحزب الله وقوع عملية خطف، أما العائلة فوجهت اليوم الخميس نداء استغاثة لأي شخص يعرف عنه شيئا.

يذكر أن سليم لطالما انتقد حزب الله وسلاحه، معتبرا أن أجنداته خارجية، تقدم مصلحة إيران على مصلحة لبنان، وما فتئ يعتبر أن الحزب يمارس سلطة القمع والرقابة على عقول مناصريه.