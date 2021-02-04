نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3.88 مليون إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة، اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وصل إلى 3.88 مليون حالة إصابة.

وقد أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء، بأن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 109 آلاف و547 وفاة. وأشارت البيانات إلى تعافي 9936 شخصاً من مرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس.

وكانت المملكة المتحدة، سجلت أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل نحو 52 أسبوعًا.