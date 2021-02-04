إستقبال تردد قناة الكأس القطرية 2021 الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري اليوم في كأس العالم للأندية على القمر الصناعي النايل سات

ينتظر محبي كرة القدم اليوم بعد إنتظار طويل مواجهة نادي الأهلي ونادي الدحيل القطري لمواصلة تصعيد كأس العالم للأندية علماً بأن الفائز من أحد الفريقين سيم تأهيله لمواجهة نادي بايرن ميونخ الألماني سواء الأهلي أو الدحيل القطري في الأسبوع المقبل في موعد تم تحديده يوم الأثنين الموافق 4 فبراير، وأعلنت قناة الكأس القطرية الشهيرة بعرضها أقوي المباريات الجديدة الحصرية بشكل مباشر أثناء المباراة وتعتبر هي القناة الوحيدة التي ستقوم بعرض مباراة الأهلي والدحيل القطري باللغة العربية فقط وبشكل مجاني دون وجود تحديث أو إشتراك مادي فقط بإدخال التردد حيث يوجد قنوات أخري تقوم بعرض المباراة اليوم ولكن قنوات ليست عربية ستقوم بعرضه باللغة الإنجليزية.

تردد قناة الكأس القطرية 2021 لمتابعة مباريات كأس العالم

سيتم عرض المباراة اليوم الموافق الخميس 4 فبراير في موعد تم تحديده بتوقيت القاهرة في السابعة وخمس وعشرين دقيقة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة في الثامنة وخمس وعشرين دقيقة مساءً، بتوقيت غرينتش في الخامسة وخمس وعشرون دقيقة عصراً، لا تعتبر جماهير الأهلي فقط هي التي تنتظر هذه المباراة حيث ينتظر جماهير الزمالك أيضاً فلا تعتبر هذه المباراة تخص الأهلي فقط بل هي حالياً تمثل مصر كاملة، تقوم قناة الكأس القطرية بعرض الكثير من المباريات العالمية أيضاً.

إستقبال تردد قناة الكأس القطرية لمتابعة مباراة الأهلي والدحيل القطري اليوم على القمر الصناعي النايل سات 2021

حيث مسجلة ضمن أوائل القنوات الفضائية العربية التي تقوم بعرض مباريات كأس العالم للأندية سنوياً، وجميع مباريات الفرق المختلفة للدوري القطري وكذلك دول الخليج، وكأس السوبر الأفريقي وغيرهم من المباريات المحلية والعالمية، نقدم لكم التردد لتنزيل القناة على القمر الصناعي النايل سات بسهولة.