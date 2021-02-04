تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة HD bein sports على نايل سات وسهيلسات

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة HD وبقية قنوات بي ان سبورت المشفرة على الاقمار الصناعية سهيل سات القطري ونايل سات المصري، نستعرض لكم في هذا المقال المفصل تردد هذه القناة الرياضية الشهيرة جدا في العالم العربي، حيث تم الإعلان على تويتر من حساب بي ان سبورت الرسمي عن تغيير ترددات هذه الباقة الرائعة ويسرنا أن نطلع جميع عشاق كرة القدم في الشرق الاوسط وشمال افريقيا على الترددات الجديدة لواحدة من أفضل الباقات العربية في جميع المجالات وخصوصا الرياضية حيث أنها تستحوذ على اروع البطولات العالمية الأمر الذي جعلها تصنف كأفضل باقة رياضية في منطقة العرب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويتم بث عدد كبير من المباريات المهمة جدا على بي ان سبورت المفتوحة خصوصا المباريات الكبيرة والتي تشهد مواجهات عربية حيث أعلن على بي إن سبورت الإخبارية أن لقاء القمة الذي سيقام يوم الخميس الرابع من فبراير والذي يجمع بين الدحيل القطري مع بطل إفريقيا الأهلي سينقل مجانا علي بي أن المفتوحة وهذا الأمر أثلج صدور الملايين من العرب وخصوصا المصريين والقطريين حيث أن تشفير المباريات يمنع ملايين الفقراء من الإستمتاع بمشاهدة تلك المباريات الرائعة والجميلة، كما سنوفر لكم في هذا المقال طريقة الإشتراك في باقة قنوات بي ان سبورت المشفرة ومن جميع البلدان العربية وذلك وفقا للطريقة التي أعلنت عنها بي ان سبورت أنها الطريقة الصحيحة للإشتراك في الباقة او لتجديد الإشتراك فيها.

نبذة عن قناة بي ان سبورت bein sports

قناة بي ان سبورت القطرية الرياضية باللغة العربية هي قناة رياضية غنية عن التعريف في العالم العربي حيث تعد أشهر قناة رياضية إن لم يكن في العالم بأسره فهي أشهر قناة رياضية في العالم العربي بكل تأكيد، أطلقت القناة قبل ثمانية عشر عاما حيث كانت عبارة عن قناة واحدة تعرف بالجزيرة الرياضية، بعد عامين من إطلاقها أصبحت الجزيرة الرياضية عبارة عن باقة رياضية متكاملة تضم عددا من القنوات الرياضية، وحصلت القناة على حقوق بث عدد من البطولات قبل مونديال جنوب إفريقيا وكانت آخر البطولات التي استحوذت عليها هي الدوري الإنجليزي الممتاز الذي كانت تملك حقوق بثه قناة أبو ظبي الرياضية، في فاتح يناير من العام 2014 تم تغيير إسم القناة من الجزيرة الرياضية إلى بي إن سبورت وأصبحت عبارة عن باقة متنوعة تضم عشرات القنوات الرياضية والإخبارية وقنوات الأفلام والأطفال وغير ذلك، يرأس القناة حاليا الرئيس التنفيذي لنادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي وذلك بعد أن أعلن أيمن جادة إستقالته من منصبه ليحل محله الخليفي، المقر الرسمي للقناة في العاصمة القطرية الدوحة.

القمر نايل سات التردد 11054 الاستقطاب أفقر الترميز 27500 تصحيح الخطأ 2/3

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة HD نايل سات

وعلى قمر سهيل سات القطري يمكنكم أيضا استقبال قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة وكذلك قناة بي إن الإخبارية على التردد التالي:

القمر سهيل سات التردد 11566 الاستقطاب أفقي الترميز 27500 التصحيح 2/3

القمر نايل سات التردد 12604 القطبية أفقي معدل الترميز 27500 تصحيح الخطأ 2/3

تردد bein sports news الإخبارية

تردد قنوات بي ان سبورت bein sports

القمر نايل سات

التردد 11013

الاستقطاب أفقي

الترميز 27500

التصحيح 2/3

مميزات قناة بي ان

مثل غيرها من القنوات الرياضية العالمية تحظى قناة بي ان سبورت بعدد كبير من المميزات التي جعلتها تتربع على عرش أفضل القنوات الرياضية العربية والعالمية، ولا أدل على كثرة محبيها من البحث اليومي بالآلاف عن تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة bein sport hd ومن بين أبرز ما يميز القناة عن نظيراتها في العالم:

البطولات التي تستحوذ عليها: عند الإشتراك في باقة قنوات بي ان سبورت كن على علم بأنك ستمتع بجميع البطولات العربية والعالمية وذلك دون الحاجة للذهاب لأي قنوات أخرى حيث أنها جميع البطولات العالمية تستحوذ عليها القناة

جودة البث: القناة تملك ميزانية ضخمة مكنتها من شراء أحدث المعدات حيث تبث بجودة عالية الوضوح hd وكذلك بجودة 4k والتي تعتبر من احدث تقنيات البث، القناة لاتبث بجودة sd لذلك على الراغبين بمشاهدتها أن يكونوا على علم بأن الريسيفر يجب أن يكون داعما لتقنية اتش دي.

الطاقم الإعلامي: تتميز مجموعة بي إن سبورت الرياضية بكوكبة من أبرز الإعلاميين العرب ووكذلك معلقين ومحللين للمباريات لديهم خبرة كبيرة في المجال حيث كانت القناة تستضيف عددا من المحللين الرياضيين الأوروبيين مثل مورينهو و أرسين فينغر ومالديني وغيرهم.

برامج قناة بي ان سبورت والبطولات

تعرض القناة على شاشتها عددا كبيرا من البرامج اليومية والأسبوعية والتي تعرف بأهميتها البالغة حيث أن كل برنامج من برامج بي ان سبورت يسلط الضوء على مسائل معينة، هذا بالإضافة إلى أن القناة تعرض نشرات اخبارية عند رأس كل ساعة ومن أشهر النشرات الإخبارية الحصاد والذي يأتي يوميا عند تمام الساعة الواحدة فجرا بتوقيت مكة المكرمة، من برامج قناة بي ان سبورت عرب بلا حدود وهو برنامج يسلط الضوء على أخبار النجوم العرب المحترفين في الدوريات الأوروبية، ومن بينها أيضا برامج أخبار الكرة الإنجليزية، والإسبانية والإيطالية والفرنسية وهي برامج تهتم بنقاش وتحليل كرة القدم في هذه الدوريات الأقوى عالميا، كما تعرض القناة برنامج المؤشر ويهتم بكرة القدم من نظرة اقتصادية، القناة تملك حقوق البطولات التالية:

كأس العالم قطر 2022

كأس أمم أوروبا

كأس أمم إفريقيا

كأس أمم آسيا

دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أوروبا

دوري ابطال اسيا

الدوري الإنجليزي الممتاز

دوري الدرجة الأولى الاسباني

دوري الدرجة الأولى الإيطالي

الدوري الفرنسي

الدوري الألماني.

بالإضافة إلى عدد لا يمكن حصره من البطولات الأخرى في عالم كرة القدم والتنس وكرة السلة والجولف وغيرهم من الرياضات المختلفة، حيث أن القناة تعتبر الموطن الأساسي لهذه الرياضات العالمية.

طريقة الإشتراك في بي ان

يمكن الإشتراك في خدمة بي إن سبورت لمشاهدة جميع البطولات العربية والعالمية وذلك بالذهاب إلى أي ممثل معتمد من طرف الشركة للاشتراك في الباقة وشراء جهاز الإستقبال الخاص بي ان سبورت، كما يمكن أيضا الإشتراك عبر موقع قناة بي إن سبورت في خدمة مشاهدات المباريات عبر الإنترنت المعروفة bein connect حيث أن هذه الخدمة من آخر ما أتت به قناة بي ان سبورت الرياضية يمكن الإشتراك في الباقة الرياضية فقط كما يمكن للمشترك طلب ترقية والاشتراك في جميع باقة بي إن الإعلامية، وللمزيد من المعلومات حول الإشتراك يمكن للمهتم به الذهاب مباشرة إلى موقع قنوات بي ان سبورت وسيجد ما يشفي غليله في هذه المسألة، وبهذا أعزائنا الكرام نكون قدمنا لكم تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة HD وعلى جميع الأقمار الصناعية التي تبث عليها قناة بي ان سبورت فرجة ممتعة لأفضل المباريات وخصوصاً لقاء الغد الذي يجمع بين الفريقين الأهلي المصري والدحيل القطري في كأس العالم للأندية.

توقيت مباراة الأهلي والدحيل

بعد ساعات من الآن ستنطلق القمة العربية الخاصة التي تجمع بين العريق الأهلي مع الدحيل القطري في مباراة ينتظرها الملايين من العالم العربي، صافرة البداية ستكون عد تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة السابعة والنصف بتوقيت غرينتش، وستنقل المباراة على بي ان سبورت المفتوحة والتي قدمنا لكم ترددها أعلاه وكذلك تنقل على قناة الكأس الرياضية.