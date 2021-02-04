الداخلية السعودية ايقاف مراكز التسوق وجميع الأنشطة الترفيهية لمدة 10 أيام قابلة للتمديد

وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت في ساعات الصباح المبكرة اليوم الخميس الموافق 4 من شهر فبراير للعام الحالي 2021 ميلادية عن اتخاذ بعض القرارات التي يبدأ العمل بها وتنفيذها في الساعة العاشرة من مساء اليوم وتلك القرارت تعمل علي زيادة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال الفترة القادمة، وذلك حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية علي صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين في المملكة وللحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19 “ في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد المصابين بالفيروس، علي أن يتم ايقاف مراكز التسوق وكافة الأنشطة الترفيهية وجمع المناسبات والاحتفالات ومراسم الزواج وصالات الأفراح المستقلة وكذلك القاعات التابعة للفنادق والاستراحات والمخيمات أيضاً التي يتم استخدامها في هذه المناسبات.

الداخلية السعودية وبعض القرارت التي تم اتخاذها اليوم

المملكة العربية السعودية قد قامت اليوم بإصدار 9 قرارت جديدة وسوف يتم تطبيق تلك القرارات اليوم في الساعة العاشرة مساءً وتلك القرارت هي كالتالي:

أولاً:- قد قامت وزارة الداخلية بإصدار قرار بإيقاف جميع المناسبات والحفلات منها حفلات الزواج في القاعات لتابعة للفنادق أو القاعات المستقلة علي حد سواء كما يتم ايقاف الحفلات التي تتم في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأيضاً ايقاف الاجتماعات التي يتم انعقادها داخل الشركات علي أن تكون مدة الإيقاف حتي 30 يوماً قابلة للتمديد.

ثانياً:- قررت السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية بأن لا تزيد التجمعات البشرية في أي مناسبة اجتماعية عن 20 مواطن وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

ثالثاً:- يتم ايقاف جميع الأنشطة الترفيهية وجميع الفعاليات لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

رابعاً:- يتم ايقاف مراكز التسوق وجميع دور السينما والمراكز الترفيهية وأماكن الألعاب المستقلة أوالألعاب التي توجد في المطاعم والمراكز الرياضية في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

خامساً:-يتم تعليق خدمات الطلبات في المطاعم والمقاهي وقد صدر القرار علي انه لن يتم استقبال المواطنين في المقاهي وعدم التجمهر بل سيتم تقديم الطلبات الخارجية للمواطنين لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، وعلي اثر هذا القرار فاصبح بإمكان وزارة الشؤون البلدية والقروية إغلاق جميع المنشآت المخالفة للقرار لمدة 24 ساعة وفي حالة تكرار الأمر سوف يتم غلق لمنشأة لمدة 48 ساعة وفي حالة التكرار سوف تمتد لمدة أسبوع.

سادساً:-سوف يتم تكثيف الجهود في تطبيق البروتوكولات في كافة الجهات مثل وزارة الداخلية ووزارة التجارة والموارد البشرية و التنمية الاجتماعية وغيرها من الجهات واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات وتنفيذ العقوبة علي المخالفين.

وبهذا فان وزارة الداخلية السعودية تؤكد تن هدة الإجراءات التي تبذلها المملكة العربية السعودية للحفاظ علي المواطنين ومنع انتشار الفيروس وأنها تتابع التقييم المستمر مع وزارة الصحة لاتخاذ ما يلزم من أجراءات.