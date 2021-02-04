تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS الجديد 2021 م عبر الأقمار الصناعية

يسعى الكثيرون من محبى وعاشقى الدورى السعودي إلى البحث عن تردد قناة السعودية الرياضية ksa sport لمتابعة أفضل المباريات الرياضية وأكثرها اقبالاً لديهم، فهى تقدم العديد من البرامج الرياضية المحببة لدى عشاق الساحرة المستديرة ومتابعى الدوري السعودى ودورى المحترفين.

فهذه القناة تعمل على تشجيع الشباب للمشاركة فى البطولات الرياضية والعلمية، فقد تم بث هذه القناة عام 2002 م باسم القنوات الرياضية السعودية وانفردت بنقل الدوري السعودى للمحترفين وفى عام 2018 م 2019 م تم بث قنوات الرياضية 3 والرياضية 4 لإعادة بث المباريات والبطولات التى تذاع فى نفس الوقت، وهناك العديد من البطولات التى يتم بثها على هذه القناة كدوري المحترفين السعودي، وكأس السوبر السعودي، كأس السوبر الإيطالي، كأس السوبر الأسبانى، وسباقات الخيل، كأس السوبر السعودي، كأس العرب للأندية، كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري الدرجة الأولى السعودي، ألعاب الكترونية، كأس ملك أسبانيا، والبطولات الرياضية.

تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS الجديد عبر الأقمار الصناعية

يستطيع المقيمون داخل المملكة وخارجها من متابعة قناة السعودية الرياضية ksa sport عبر الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات وياه سات، وقد أصبحت القناة تمتلك قناة رسمية على اليوتيوب وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى تويتر وإنستجرام تذيع بث مباشر لمعظم المباريات والبطولات الرياضية التى تذاع على القناة، وتحتوى أيضًا على أهم البرامج والبطولات الرياضية التى تم إذاعتها سابقًا.

التردد / 12284

الاستقطاب / أفقى – عمودي

معدل الترميز / 27500

معامل التصحيح / 5/6

التردد / 12149

الاستقطاب / أفقى – عمودي

معدل الترميز / 27500

معامل التصحيح / 5/6

التردد / 12015

الاستقطاب / أفقى – عمودي

معدل الترميز / 27500

معامل التصحيح / 5/68/9

تردد قناة السعودية الرياضية على النايل ساتتردد قناة السعودية الرياضية على عرب ساتتردد قناة ksa sport على ياه سات

وقد تخرج من هذه القناة أفضل المعلقين والمحللين الرياضيين فى العالم العربي ومن هؤلاء المعلقين ( فهد العتيبي، فارس عوض، محمد النعمي، راشد الدوسري، عائد العصيمي، على ربيع، بلال علام، مشاري القرني، عبد العزيز هوساوي)، ومن محللى القناة المتميزين ( يوسف خميس، عيسى المحياني، حمزة إدريس، عبد الرزاق أبو داود، فؤاد أنور، طارق التائب، تركي السلطان، خالد بدرة، سلطان البرقان، عبد الله الواكد،عادل البطي، محمد نور، زكي الصالح، صالح الحمادي).