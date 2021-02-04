الداخلية: إيقاف كافة المناسبات والحفلات لمدة 30 يوم

صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية فجر اليوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021 عددا من القرارات الهامة وهي إيقاف جميع المناسبات والحفلات بما في ذلك حفلات الزواج وأجتماعات الشركات وما في حكمها والتي تقام في قاعات الحفلات وصالات الافراح سواء كانت التابعة للفنادق أو المستقلة، بالإضافة إلى الأجتماعات أو المناسبات التي تتم في الاستراحات أو المخيمات التي يتم أستخدمها لهذا الغرض خلال 30 يوم وفيما يلي تفاصيل هذه القرارات التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية.

إيقاف كافة المناسبات والحفلات:

وبسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المرحلة الثانية مع أنحاء المملكة العربية السعودية لكل الإجراءات الاحترازية والتشديد عل المواطنين ألا أنه مازالت الأعداد في زياده مستمرة، فقامت الداخلية السعودية باتخاذ عددا من الإجراءات الهامة وإصدار العديد من القرارات الجديدة للحد من إنتشار المرض بين المواطنين حرصا على سلامتهم وهي كالأتي: