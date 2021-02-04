الداخلية: إيقاف كافة المناسبات والحفلات لمدة 30 يوم

صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية فجر اليوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021 عددا من القرارات الهامة وهي إيقاف جميع المناسبات والحفلات بما في ذلك حفلات الزواج وأجتماعات الشركات وما في حكمها والتي تقام في قاعات الحفلات وصالات الافراح سواء كانت التابعة للفنادق أو المستقلة، بالإضافة إلى الأجتماعات أو المناسبات التي تتم في الاستراحات أو المخيمات التي يتم أستخدمها لهذا الغرض خلال 30 يوم وفيما يلي تفاصيل هذه القرارات التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية.
إيقاف كافة المناسبات والحفلات:
وبسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المرحلة الثانية مع أنحاء المملكة العربية السعودية لكل الإجراءات الاحترازية والتشديد عل المواطنين ألا أنه مازالت الأعداد في زياده مستمرة، فقامت الداخلية السعودية باتخاذ عددا من الإجراءات الهامة وإصدار العديد من القرارات الجديدة للحد من إنتشار المرض بين المواطنين حرصا على سلامتهم وهي كالأتي:
فقد تقرر الآتي:
- إيقاف كافة المناسبات والحفلات بما في ذلك حفلات الزواج، وأجتماعات الشركات، في قاعات الاحتفالات وصالات الافراح المستقلة أو التابعة للفنادق، بالإضافة إلى المخيمات أو الاستراحات، خلال 30 يوم قابلة للتمديد.
- ألا يزيد الحد الأقصى للتجمعات عن 20 شخص لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.
- إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.
- إغلاق دور السينما وأماكن الألعاب الداخلية ومراكز التسوق والمراكز الترفيهية والصالات الرياضية لمدة 10أيام قابلة للتمديد.
- تعليق خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي والاكتفاء بتقديم الطلبات خارجيا فقط لمدة 10 أيام قابلة للتمديد
- تكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والأجراءات الاحترازية من الجهات المنوط بها “الداخلية، التجارة، الموارد البشرية، السياحة، الشئون البلدية والقروية” واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات على من يخالف ما سبق.
- قيام وزارة الشئون البلدية والقروية بتكليف فرق ميدانية لمراقبة من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة من أجل التباعد الاجتماعي
- لبس الكمامة في المقابر وتوزيع الصلوات على الجنائز لي المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل التجمعات.
- تشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الأحترازية، واستخدام المطاعم كاميرات مراقبة للتأكد من مدى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.
الوسوم
صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية فجر اليوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021 عددا من القرارات الهامة وهي إيقاف جميع المناسبات والحفلات بما في ذلك حفلات الزواج وأجتماعات الشركات وما في حكمها والتي تقام في قاعات الحفلات وصالات الافراح سواء كانت التابعة للفنادق أو المستقلة، بالإضافة إلى الأجتماعات أو المناسبات التي تتم في الاستراحات أو المخيمات التي يتم أستخدمها لهذا الغرض خلال 30 يوم وفيما يلي تفاصيل هذه القرارات التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية.
إيقاف كافة المناسبات والحفلات:
وبسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المرحلة الثانية مع أنحاء المملكة العربية السعودية لكل الإجراءات الاحترازية والتشديد عل المواطنين ألا أنه مازالت الأعداد في زياده مستمرة، فقامت الداخلية السعودية باتخاذ عددا من الإجراءات الهامة وإصدار العديد من القرارات الجديدة للحد من إنتشار المرض بين المواطنين حرصا على سلامتهم وهي كالأتي:
فقد تقرر الآتي:
- إيقاف كافة المناسبات والحفلات بما في ذلك حفلات الزواج، وأجتماعات الشركات، في قاعات الاحتفالات وصالات الافراح المستقلة أو التابعة للفنادق، بالإضافة إلى المخيمات أو الاستراحات، خلال 30 يوم قابلة للتمديد.
- ألا يزيد الحد الأقصى للتجمعات عن 20 شخص لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.
- إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.
- إغلاق دور السينما وأماكن الألعاب الداخلية ومراكز التسوق والمراكز الترفيهية والصالات الرياضية لمدة 10أيام قابلة للتمديد.
- تعليق خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي والاكتفاء بتقديم الطلبات خارجيا فقط لمدة 10 أيام قابلة للتمديد
- تكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والأجراءات الاحترازية من الجهات المنوط بها “الداخلية، التجارة، الموارد البشرية، السياحة، الشئون البلدية والقروية” واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات على من يخالف ما سبق.
- قيام وزارة الشئون البلدية والقروية بتكليف فرق ميدانية لمراقبة من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة من أجل التباعد الاجتماعي
- لبس الكمامة في المقابر وتوزيع الصلوات على الجنائز لي المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل التجمعات.
- تشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الأحترازية، واستخدام المطاعم كاميرات مراقبة للتأكد من مدى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية: إيقاف كافة المناسبات والحفلات لمدة 30 يوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.