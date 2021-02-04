أخبار اليمن : اجواء شديدة البرودة على 7 محافظات يمنية

اجواء شديدة البرودة على 7 محافظات يمنيةحث المركز الوطني للأرصاد الجوية، المواطنين على الوقاية من درجات الحرارة المنخفضة، داعياً المزارعين لحماية محاصيلهم الزراعية من تأثيرات الأجواء الباردة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية أن يستمر الطقس بارداً إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء المرتفعة من محافظات ذمار، عمران، صنعاء، صعدة، البيضاء، الضالع وإب.

وسيكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد على محافظات المحويت، حجة، تعز، لحج ،أبين ، شبوة، مأرب، الجوف و حضرموت، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الصغرى خلال اليومين القادمين .

وأشار المركز إلى استمرار الرياح النشطة على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية وباب المندب لتصل سرعتها إلى أكثر من 25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج على تلك السواحل.

وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار : 2.4 عمران : 3.4 صنعاء : 3.8 إب : 6.4 السدة: 8 سيئون : 9.4 .

