كارثة داخل مستشفى كورونا.. 4 وفيات جراء "حادث مأساوي"

قال حاكم إقليمي، الخميس، إن 3 من مرضى وحدة العناية المركزة وطبيبا بالقسم لقوا حتفهم من جراء حريق اندلع في مستشفى بجنوب شرق أوكرانيا يعالج المصابين بفيروس كورونا.
وقال الحاكم أوليكساندر ستاروخ إن الحريق شب ليلا بالطابق الأول من المستشفى الواقع بمدينة زابوريغيا، حيث كان المرضى متصلين بأجهزة تنفس صناعي.
وقال رئيس الوزراء دينيس شميهال إن الحريق ربما نجم عن تسرب للأكسجين.
وسجلت أوكرانيا أكثر من 1.2 مليون إصابة بفيروس كورونا و23229 وفاة.
كان حريق قد شب قبل أسبوعين في دار للرعاية بمدينة خاركيف بشرق البلاد، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 11 آخرين.
وقال المدعي العام الأوكراني حينها إن السبب الأول وراء المأساة هو "الإهمال في التعامل مع أجهزة التدفئة الكهربائية".
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