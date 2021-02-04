بعد إدانته بالإرهاب.. الحكم على الدبلوماسى الإيرانى أسد الله أسدى 20 عاما

جدة - نرمين السيد - وبدأت محكمة بلجيكية محاكمة أسدى رافضةً حصانته الدبلوماسية، وعرضت وثائق تؤكد ضلوعه بمحاولة القيام بتفجيرات إرهابية.

واتهمت المحكمة الدبلوماسى الإيرانى مع مجموعة من المتهمين بتشكيل مجموعة إرهابية دولية، وأكدت انها عثرت على قنبلة بحوزته كانت شديدة الانفجار.

ورصدت الوثائق تحركات أسدى فى 11 مدينة أوربية، كما أثبتت المحكمة أن أسدى وعد الخلية التابعة له بمكافأة مالية فى حال تنفيذ المخطط.

يذكر أنّ أسد الله أسدى، هو موظف دبلوماسى إيرانى فى النمسا، وألقت قوات الأمن الفرنسية القبض عليه فى ألمانيا فى 10 يونيو 2018، واتهمته بمحاولة التخطيط لتفجير تجمع مجاهدى خلق فى باريس، بينما قالت السلطات القضائية البلجيكية إن أسدى، إلى جانب اثنين آخرين، نسيم نعمى وأمير سعدوني، مشتبه بهما.