بعد انشقاق منصور عباس.. القائمة المشتركة توقع اتفاقاً جديدًا لخوض انتخابات الكنيست

توصلت أحزاب القائمة العربية المشتركة، الليلة الماضية، إلى اتفاق لخوض الانتخابات القادمة للكنيست، بقائمة موحدة، وبنفس الاسم، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.
وذكرت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم الخميس، أن أحزاب القائمة المشتركة، الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، وقعت على اتفاق جديد لخوض الانتخابات ضمن القائمة المشتركة، بعد انشقاق (القائمة الموحدة) بزعامة منصور عباس.
وبحسب القناة العبرية، تشير نتائج استطلاعات الرأي، الى حصول القائمة العربية المشتركة على عشرة مقاعد بالكنيست في الانتخابات القادمة.
وأشارت الى أن الحركة الإسلامية الجنوبية (القائمة الموحدة) بزعامة منصور عباس، أعلنت مؤخرا انشقاقها عن القائمة العربية المشتركة، وانها لم تعلن عن قائمتها الانتخابية الخاصة، رغم أن موعد تقديم القوائم ينتهي عند منتصف الليلة القادمة.
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