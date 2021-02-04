الكرملين يؤكد رفضه المطلق لأسلوب ضغط أمريكا بالعقوبات

أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف رفض الكرملين بشكل مطلق ضغط العقوبات من جانب الولايات المتحدة.

وقال بيسكوف في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم /الخميس/ "نرى باستمرار ردود فعل من جانب المشرعين الأمريكيين حول العقوبات.. ونعتبر مثل هذه الأساليب غير مقبولة تمامًا بشكل عام في العلاقات الثنائية".

وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أمس /الأربعاء/ مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولين روس بسبب قضية المعارض أليكسي نافالني.

وفي ما يتعلق باحتمال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، قال بيسكوف: "إن الرئيس الروسي لا يخطط للقاء رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل خلال زيارته إلى موسكو".

وأضاف "من غير المقررعقد لقاء بين بوتين وبوريل، فالسيد بوريل سيتباحث مع وزير الخارجية سيرجي لافروف، وستجرى المفاوضات معه".

يُذكر أن جوزيب بوريل سيصل العاصمة الروسية لمناقشة مسألة المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي قضت محكمة بموسكو عليه مؤخرا بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.



وكانت مدن روسية عدة قد شهدت مظاهرات احتجاجية على مدار الأيام الماضية تتطالب بإطلاق سراح المعارض الروسي.