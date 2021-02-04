نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 2.58 مليون حالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، وصل إلى 2.85 مليون حالة.

ووفقًا لبيانات الجامعة الأمريكية، بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الذي يسبب مرض كوفيد 19- في البلاد 89 ألفاً و820 حالة.

وأكدت بيانات الجامعة الأمريكية، تعافي 2.06 مليون شخص من المصابين بالمرض.

وسجلت السلطات الصحية في إيطاليا، أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 52 أسبوعًا.