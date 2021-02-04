لبنان يعلن بدء التحقيقات لكشف ملابسات اغتيال الناشط لقمان سليم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات القضائية اللبنانية، اليوم الخميس، بدء التحقيقات لكشف ملابسات اغتيال الناشط لقمان سليم، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وصف وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، اليوم الخميس، مقتل الناشط السياسي لقمان سليم بأنه "جريمة مروعة ومدانة".

وأعلنت مصادر أمنية في لبنان، اغتيال الباحث والناشط السياسي لقمان سليم، برصاصتين في الرأس، بعد ساعات من اختفائه.

وقالت المصادر الأمنية، إن جثة سليم عثر عليها داخل سيارته في النبطية جنوبي لبنان، وفقًا لشبكة "إل بي سي" الإعلامية اللبنانية.

وقد حذر تيار المستقبل في لبنان، اليوم الخميس، من مخاطر العودة إلى مسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.