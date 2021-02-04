تردد قناة الكأس القطرية Alkass HD المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

تردد قناة الكأس 3 بالإضافة إلى بقية قنوات الباقة يعتبر من الكلمات الأكثر بحثا على الإنترنت منذ بداية شهر فبراير الجاري وذلك لإعلان القناة حصولها على حقوق بث كأس العالم للأندية والتي ستعرضها مجانا دون تشفير للملايين من العرب المتحمسين لمشاهدة القمة العربية الخالصة اليوم بين العملاقين العربين الدحيل القطري الذي يشارك في البطولة لكونه مستضيفا لها ضد الأهلي المصري الذي يشارك في البطولة كبطل لدوري أبطال إفريقيا، ويسرنا في موقع ثقفني أن نطلعكم على تردد هذه القناة الرائعة بالإضافة إلى عدد من القنوات الأخرى التي ستعرض مباراة الدحيل والأهلي مجانا ومن أبرزها قناة بي ان سبورت المفتوحة والتي أعلنت إدارة القناة في بيان سابق أنها ستعرض بطولة كأس العالم للأندية مجانا للمشاهدين العرب حيث أن العديد من عشاق النوادي العربية المشاركة في البطولة ليس لديهم ما يكفي الإشتراك في باقة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية، وتعتبر قناة الكأس واحدة من أفضل القنوات الرياضية العربية وتنقل عددا من البطولات المهمة كما أنها تملك طاقما إعلاميا متميزا وتبث بجودات مختلفة ليختار المشاهد ما يناسبه.

قناة الكأس القطرية Al kass

قناة الكأس هي من القنوات الرياضية العربية الأكثر شعبية وخصوصا في الخليج العربي، القناة تأسست في الثامن والعشرين من إبريل من العام 2006، حيث كانت من أوائل القنوات الرياضية في قطر، استح ذت عليها قناة الجزيرة الرياضية حيث أصبحت مجموعة قنوات الكأس تابعة للجزيرة الرياضية التي تعرف بـ تميزها وحصولها على أقوى البطولات العالمية، وهي الآن تابعة لأفضل باقة رياضية في العالم العربي بأسره باقة قنوات بي ان سبورت، ومازالت القناة تشق طريقها نحو الوصول إلى أفضل القنوات العربية في مجالها جدير بالذكر أنها تعرض عددا لا بأس من البطولات المميزة والرائعة جدا أبرزها كأس الخليج العربي وكذلك كأس آسيا، وتتكون باقة الكأس الرياضية من ثماني رائعة تبث بجودة اتش دي وكذلك بجودة اس دي، أربع من هذه القنوات هي تابعة لمجموعة بي إن سبورت الإعلامية وهي قنوات مشفرة، معدل البحث عن ترددها متزايد بعد كل يوم حيث أن لديها ما يلفت انتباه عشاق كرة القدم من برامج رياضية وبطولات رائعة، وهذا تردد قناة الكأس الناقلة لكأس العالم للأندية.

القمر نايل سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 التصحيح 5/6

القمر عرب سات التردد 12245 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 تصحيح الخطأ 3/4

القمر سهيل سات التردد 10770 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 التصحيح 3/4

تردد قناة الكأس القطريةتردد قناة الكأس على عربسات وسهيل ساتبرامج القناة والبطولات

قناة الكأس الرياضية تميزت بعدد كبير من البرامج الرائعة التي تُقدم على شاشتها يوميا حيث اشتهر عدد كبير من برامجها وأصبح يحظى بملايين المتابعين من العرب عموما والقطريين خصوصا حيث أن أغلب تلك البرامج متعلقة بأخبار كرة القدم القطرية، ومن بين أفضل برامج الكأس وأكثرها شعبية وأهمية لدى ملايين الأشخاص من مختلف البلدان العربية هو برنامج المجلس ذلك البرامج الجميل الذي يقدمه الإعلامي الشهير خالد الجاسم ويستضيف أفضل المحللين القطريين والعرب وذلك لنقاش وتحليل مباريات الدوري القطري والبطولات الأخرى التي تملك القناة حقوق بثها، من بين البرامج الشائعة برنامج حصاد الأسبوع الذي يقدمه المهدي الراضي ويسلط البرنامج الضوء على جميع المباريات في الدوري القطري عند نهاية كل جولة، القناة بدورها تعتبر من القنوات العربية الأكثر حصولا على حقوق بث البطولات العربية حيث أنه لدى القناة عدد كبير من البطولات العربية والعالمية تملك حقوق بثها ومن بينها تلك البطولات على سبيل المثال لا الحصر:

دوري نجوم قطر

كأس أمير قطر

دوري أبطال آسيا

كأس الاتحاد الآسيوي

تصفيات كأس آسيا

كأس آسيا

الدوري البلجيكي الممتاز

كأس الخليج العربي

الدوري الجزائري والتونسي والسوداني والكويتي.

ما يميز قناة الكأس

قناة الكأس القطرية الرياضية تصنف بأنها واحدة من أفضل القنوات الرياضية العربية على الإطلاق كما أنها حصلت على عدد كبير من الجوائز في مجال الإعلام، هذا لم يأت من فراغ أبدا حيث أن القناة لديها الكثير من المميزات التي تجعلها تحصل على كل هذا التقدير والإحترام والشعبية من مختلف أنحاء العالم العربي، القناة تتميز بالبطولات التي تعرضها مجانا دون تشفير وهذا أمر يجعل الملايين يعشقونها حيث أن الجميع يكره تشفير المباريات والدوريات المهمة بالنسبة له، القناة تبث بجودات مختلفة وعلى أقمار مختلفة وذلك ليتمكن عشاق البطولات التي تعرضها من استقبالها بسهولة كبيرة وعلى أي قمر من الأقمار الصناعية التي قدمناها لكم أعلاه، القناة لديها أيضا طاقم إعلامي رياضي متميز جدا وعدد من المحللين الرياضيين الرائعين الذين أوصلوا القناة هذه المرحلة وأصبح الجميع يحبها، وبهذا نكون قدمنا للمتابعين الكرام تردد قناة الكأس القطرية الرياضية لمشاهدة قمة مباريات اليوم بين المارد الاحمر الاهلي المصري والدحيل القطري.

مباريات اليوم

تتجه جميع أنظار عشاق كرة القدم العرب إلى العاصمة القطرية الدوحة حيث لقاء الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا والدحيل والدحيل القطري مستضيف البطولة، وسيلتقي الفائز في نصف نهائي كأس العالم للأندية ببطل أروبا بايرن ميونيخ وهذا حلم كبير للفريقين في مواجهة العملاق البافاري، لصافرة البداية ستكون عند الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.