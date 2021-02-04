أبو الغيط يشارك فى المنتدى العالمى للأخوة الإنسانية: مبادرة مبتكرة

جدة - نرمين السيد - ووجه أبو الغيط، وفقا لبيان صحفى، الشكر إلى الإمارات العربية المتحدة لرعايتها للفكرة، ولدعمها لإطلاق وثيقة الأخوة الإنسانية فى 2019 التى وقع عليها كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية، معتبراً أن هذه الوثيقة خطوة كبيرة للتعايش المشترك والحوار بين الأديان.

​وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط وجه تهنئة إلى كل من أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، ولطيفة ابن زياتين على فوزهما بجائزة زايد للأخوة الإنسانية، عن جهودهما المؤثرة فى نشر السلام والإخاء والتعايش بين الحضارات.

​وأوضح المصدر أن أبو الغيط، حرص على المشاركة فى الدورة الأولى من المنتدى العالمى للأخوة الإنسانية، وذلك عبر جلسة نقاش عُقدت افتراضياً اليوم 4 فبراير الجارى، وشارك فيها عددٌ من القادة العالميين من بينهم "ماريا اسبينوزا" الرئيسة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

​وأضاف المصدر أن الأمين العام للجامعة تناول فى مداخلته أمام المنتدى المخاطر التى ينطوى عليها تصاعد التيارات المتطرفة والشعبوية على صعيد العالم، والدور الخطير الذى تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي، فى أحيان كثيرة، فى تعميق الاستقطاب ونشر ثقافة الكراهية، مؤكداً أن الخطاب المتطرف موجود للأسف فى جميع الثقافات والحضارات، ويتعين مواجهته من خلال برامج التعليم فى الأساس، وأيضاً عبر تحديث الخطاب الدينى.