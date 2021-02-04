تسوية ترضى جميع الأطراف.. بريطانيا تؤكد سعيها لحل المسألة القبرصية

أكد وزير خارجية بريطانيا، دومينيك راب، اليوم الخميس، سعي المملكة المتحدة إلى تسوية ترضي جميع الأطراف في شرق المتوسط.

وقال راب، خلال زيارته إلى نيقوسيا اليوم، الخميس، إن لندن تعمل على تعزيز العلاقة مع قبرص وتسعى إلى حل المسألة القبرصية.

ويجري وزير الخارجية البريطاني، اليوم الخميس، زيارة إلى قبرص والتقى بالرئيس نيكوس أناستاسيادس في العاشرة صباحًا.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية نيكوس كريستودوليدس في وقت لاحق يوم الخميس، نظيره البريطاني دومينيك راب الذي يقوم بزيارة عمل للجزيرة.