بعد اغتيال الناشط لقمان سليمان.. نجل نصر الله يثير الجدل بتغريدة ثم يحذفها

آثار جواد نصرالله نجل الأمين العام لـ حزب الله، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تزامنها مع خبر اغتيال الناشط لقمان سليم.

وغرد نصرالله قائلًا: "خسارة البعض هي في الحقيقة ربح ولطف غير محسوب #بلا_أسف"، الأمر الذي اعتبره البعض شماته بمقتل سليم. فحذف نصرالله التغريدة، قائلًا: "مسحت التغريدة التي يريد البعض فهمها على ذوقه، مع العلم اني كتبتها بمنأى عن اي خبر او حدث وهي شيء شخصي، منعًا للبس وللاستفراغ الاخلاقي لدى البعض الذي بات معروفًا بحقده وتفاهته في مقاربة الأمور"، وذلك وفقا للنهار.

وكان عثر على جثة الناشط سليم بعد ساعات على فقدان الاتصال معه، في سيارته بين العدوسية (الزهراني) وتفاحتا بمنطقة قريبة من الاوتوستراد، وأفاد مصدر أمني "النهار" عن وجود آثار طلقتين في السيارة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بانتهاء الطب الشرعي من الكشف على جثة الناشط اللبناني والمعارض البارز لحزب الله، لقمان سليم، ومن ثمّ تم نقل جثمان لقمان سليم إلى مستشفى صيدا الحكومي.

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، بناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان، القاضي رهيف رمضان، تم نقل جثة الناشط لقمان سليم إلى مستشفى صيدا الحكومي، بعدما انهى الطبيب الشرعي الدكتور عفيف خفاجة الكشف عليها، وتبين أنها مصابة بخمس طلقات نارية أربعة في الرأس وواحدة في الظهر، في وقت تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.