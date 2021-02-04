بقوة القانون.. بناة الأهرام يزيلون مهبط الطائرات من قصر ترامب

سحب مجلس مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية ترخيصًا استثنائيًا كان ممنوحًا لقصر مار إيه لاجو المملوك للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإنشاء مهبط طائرات مروحية داخل القصر.

وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، ليس معروفًا بعد كم ستستغرق إزالة مهبط المروحيات من قصر ترامب، ولكن شركة "بيراميد بيلدرز" (بناة الأهرام) ستتولى إزالته مقابل 15 ألف دولار.

ولا تسمح مدينة بالم بيتش في الأصل ببناء مهابط طائرات في منازلها ولكنها منحت ترخيصَا استثنائيًا لبناء مهبط مروحيات في القصر المملوك لترامب إبان فترة رئاسته، ولم تتلق طلبًا لتمديد بقائه، وفي جميع الأحوال فقد انتهى أجل الترخيص تلقائيًا بنهاية فترة رئاسة ترامب.

وعثر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على حليف قبِل التوسط للسماح له بالإقامة في قصر مار إيه لاجو في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، على الرغم من شكوى سكان المنطقة المحيطة بالقصر ومطالبتهم بمنع ترامب من اتخاذه مسكنًا دائمًا.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أوصى المحامي بمجلس مدينة بالم بيتش جون راندولف المجلس بالتغاضي عن تعهد ترامب عام 1993 بعدم السكن في مار إيه لاجو، بعد شرائه إياه وتحويل وضعه القانوني من مسكن إلى ناد خاص.

وقال المحامي جون راندولف في مذكرة رفعها إلى مجلس مدينة بالم بيتش إن تعهد ترامب ليس له أثر قانوني، لأنه لا يوجد بند في اتفاقية تحويل مار إيه لاجو إلى ناد خاص يمنع ترامب من الإقامة الدائمة فيه.

وكانت مجموعة من جيران ترامب في بالم بيتش قد أرسلت شكوى في ديسمبر الماضي، قبل أن يغادر منصبه والبيت الأبيض، إلى مجلس مدينة بالم بيتش وجهاز الخدمة السرية الأمريكي، اتهموا فيها ترامب بأنه انتهك الاتفاق الذي أبرمه مع المدينة عام 1993، والذي سمح له بتحويل العقار إلى نادٍ لكسب المال.

ويحدد أحد بنود الاتفاق الذي نشرته صحيفة "ذا تايمز" مدة إقامة الأعضاء، وينص على عدم الإقامة لـ"ثلاث فترات غير متتالية مدة كل منها 7 أيام" لأي عضو في العام الواحد.

من المفترض أيضًا أن يقدم النادي كل عام شهادات تحت القسم إلى البلدة يؤكد فيها أن 50% من أعضائه على الأقل يعيشون أو يعملون في "بالم بيتش"، وأن النادي لا يوجد فيه أكثر من 500 عضو.