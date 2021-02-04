بسبب كورونا.. الصين تقدم شكوى ضد "BBC" وتطالبها بالاعتذار

اتهمت الصين، اليوم الخميس، هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بنشر أخبار كاذبة بشأن كورونا وطالبتها بالاعتذار.

ووفقا لوكالة "رويترز"، الناطقة بالانجليزية، قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إنها قدمت "احتجاجات صارمة" إلى هيئة الإذاعة البريطانية بشأن ما وصفته بتغطية "الأخبار الكاذبة" لـ كوفيد-19، وحثت المذيع على الاعتذار علنًا.

وقال المتحدث باسم الوزارة الصينية، في بيان، إن "بي بي سي ربطت مؤخرا الوباء بالسياسة وأعادت صياغة النظريات حول التستر من قبل الصين''.

وصدر البيان بعد فترة وجيزة من إعلان هيئة تنظيم وسائل الإعلام في المملكة المتحدة أنها ألغت رخصة شبكة تلفزيون الصين العالمية (CGTN) للبث في المملكة المتحدة.