سفير أديس أبابا في الخرطوم: سنعمل على الخيارات التي تناسبنا في قضية الحدود

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أحمد جودة - القاهرة - قال سفير أديس أبابا في الخرطوم، اليوم الخميس، إن إثيوبيا ستعمل على الخيارات التي تناسبها في حال عدم استجابة السودان لدعوات الحل الودي والسلمي لقضية الحدود، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد طالبت وزارة الخارجية الإثيوبية، القوات السودانية بالعودة إلى منطقة ما قبل التوتر والجلوس على طاولة الحوار.

وقالت الخارجية الإثيوبية، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "حريصون على حل قضية الحدود مع السودان بالطرق السلمية والدبلوماسية".

ناشد السودان، إثيوبيا سحب قواتها من ما تبقى من مواقع لا تزال تحتلها في منطقة الفشقة المتاخمة للحدود بين البلدين.

وقال الفريق الركن يس إبراهيم يس، وزير الدفاع السوداني في تصريح صحفي عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع مساء الأحد، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي إن المجلس أحيط علما بالتطورات على الحدود الشرقية.