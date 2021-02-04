نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة منذ تولي بايدن.. عبور سفينة حربية أمريكية مضيق تايوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، أن سفينة حربية أمريكية عبرت مضيق تايوان الخميس، للمرة الأولى من منذ تولي الرئيس جو بايدن مهامه رسميًا.

وأصدر الأسطول السابع الأمريكي، بيانًا قال فيه إن المدمرة وهي من طراز أرليه بورك، والمسلحة بصواريخ موجهة، أجرت عبورًا روتينيًا في المضيق الذي يفصل البر الصيني عن تايوان.

وأضاف البيان، أن السفن الحربية الأمريكية، تجري بشكل روتيني تمارين ملاحية في المضيق، مثيرة في كثير من الأحيان ردودًا غاضبة من الصين التي تعتبر تايوان، جزءًا من أراضيها.

ومن جابنها قالت السلطات الصينية، إن عبور سفن للمضيق، يعد انتهاكًا لسيادتها، فيما تنظر الولايات المتحدة ودول أخرى له كممر مائي دولي مفتوح للجميع.