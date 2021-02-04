نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج التوجيهي التكميلي 2021 رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالأردن الدورة التكميلية عبر موقع tawjihi.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الجميع من الطلاب والطلبات وأولياء الأمور الإعلان عن نتائج التوجيهي التكميلي بالأردن 2021 وسط قلق وتوتر شديد بسبب انتظار الإعلان عن النتيجة، حيث أدى الطلاب الاختبارات في نهاية شهر ديسمبر 2020 واستمرت لمدة 17 يوماً، وقد أعلنت الجهات المسئولة على الفوز بتجهيز نتائج التوجيهي الدورة التكميلي الدورة التكميلي مؤكدة أن القائمين على عمليات التصحيح يعملون على قدم وساق حتى يحصل كل طالب على حقه من الدرجات، وسوف نوافيكم في هذا المقال رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالأردن.

نتائج التوجيهي التكميلي 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالأردن أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي اليوم الخميس الموافق 4 فبراير من خلال مؤتمر صحفي يعقده وزير التربية والتعليم بالأردن، وترفع الآن النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالأردن ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب لجميع المحافظات في الأردن.

رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي الثانوية العامة

من أجل الحصول على نتائج التوجيهي الثانوية العامة في الأردن التي تعرض للطلاب كل الدرجات التي حصل عليها في امتحانات التوجيهي التكميلي الأخير، فقط عليكم اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر موقع tawjihi.jo.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على كلمة استعلام وستظهر كل الدرجات للمواد المختلفة والمجموع الكلي.

والجدير بالذكر أن تم الإعلان عن نتيجة التوجيهي التكميلي في الأردن اليوم في العاشرة صباحاً، وقد بلغت نسبة النجاح في الشعبة العلمية نحو 72%، والشعبة الأدبية 50.4%، حسب تصاريح وزير التعليم بالأردن في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم.