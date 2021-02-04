الآن رابط تسجيل منصة مدرستي Madrasati للتعليم عن بعد 2021 لطلاب مراحل التعليم المختلفة بالسعودية

منصة مدرستي Madrasati للتعليم عن بعد التي تعتبر من أهم المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية، والتي تم تفعيلها خصيصاً لتطبيق نظام التعليم عن بعد في المملكة للمرة الأولى، والتي توفر للطلاب والطلبات خدمة متابعة الدروس المقررة عليهم ورفع الواجبات المدرسية والتواصل مع المعلم بالنسبة لكافة مراحل التعليم المختلفة، وهذا بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد وهذا من ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة للحفاظ على سلامة مواطنيها.

منصة مدرستي Madrasati للتعليم عن بعد

نظراً للأهمية الكبيرة لمنصة مدرستي بالنسبة للطلاب والطلبات في المملكة في الصفوف التعليمية “ابتدائي، متوسط، ثانوي” يزداد البحث عنها رابط تسجيل الدخول على المنصة للاستفادة من كل خدماتها التي توفرها للطلاب، حيث تقوم ببث فيديوهات شرح للدروس المقررة على الطلاب من قبل المعلمين المتميزون الذي له القدرة الكبيرة على توصيل المعلومات بشكل سهل للطلاب عن بعد، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين أيضاً.

رابط تسجيل منصة مدرستي التعليمية

يمكن لكل الطلاب بالمملكة العربية السعودية في الصفوف المختلفة تسجيل الدخول عبر منصة مدرستي من خلال خطوات بسيطة وهي:

الدخول على منصة مدرستي للتعليم عن بعد.

اختيار نوع الحساب سواء كان معلم أو طالب أو ولي أمر.

الضغط على كلمة تسجيل جديد.

كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب.

كتابة رمز التحقق الظاهر أمامكم على الشاشة.

الضغط على كلمة تسجيل، وبذلك يكون تم تسجيل الدخول لمنصة مدرستي والاستفادة من كل خدماتها.

الحصص الافتراضية عبر منصة مدرستي

توفر منصة مدرستي للطلاب حصص افتراضية كل مادة مقررة على الصفوف التعليمية المختلفة، والتي يتم متابعتها من خلال الدخول على المنصة واختيار الحصص الافتراضية وتحديد المادة التي يرغب الطالب في متابعة شرحها، ويمكن للطالب التفاعل مع المعلم أثناء الشرح والاستعلام عن أي نقاط لم يستفيد فهمها.