تطبيق توكلنا أصبح إلزاميا للموظفين والمراجعين في صندوق التنمية الزراعية في السعودية

بعد أن أصبح تطبيق توكلنا التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا، أصبح لزاما على المواطنين تحميله للدخول إلى كافة المنشآت الحيوية في المملكة السعودية. فمن جانبه أكد صندوق التنمية الزراعية على ضرورة تحميل تطبيق توكلنا، وأنه شرطا إلزاميا لدخول الموظفين والمراجعين والزوار المقر الرئيسي والفروع ومكاتب الخدمة في المملكة السعودية. كما أفاد أيضا صندوق التنمية الزراعية ضرورة حجز موعد إلكتروني مسبق للزيارة بالنسبة للمراجعين، وذلك بدءا من اليوم الخميس الموافق 22 جمادى الآخرة 1442 هجرية والموافق 4 فبراير 2021 ميلادية.

كما أصبح أيضا تطبيق توكلنا شرطا إلزاميا لدخول كافة مباني ومنشآت التدريب التقني والمهني طبقا لتصريح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر حسابها على تويتر.

تطبيق توكلنا والخدمات المقدمة من قبل صندوق التنمية الزراعية منذ جائحة كورونا

منذ أن بدأت أزمة فيروس كورونا اتخذت المملكة العربية السعودية بكافة قطاعاتها إجراءات احترازية وتدابير وقائية لمواجهة فيروس كورونا لضمان صحة وسلامة المواطنين، ومن ضمن هذه الإجراءات تطبيق توكلنا. ومن جانبه قدم صندوق التنمية الزراعية الخدمات الآتية لضمان صحة وسلامة الموظفين والعملاء لتوفير بيئة صحية آمنة:

قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء والزوار قيل دخول الصندوق.

إمكانية حجز العملاء والزوار عن بعد موعد مسبق لزيارة المقر الرئيسي أو الفروع ومكاتب الخدمات حول المملكة السعودية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني adf.gov.sa دون الرجوع إلى الصندوق.

إمكانية العمل عن بعد.

بث الرسائل الداخلية المستمرة لمنسوبي الصندوق من خلال الرسائل الصحية التوعوية.

إلزام الجميع بارتداء الكمامة.

تطبيق مسافات التباعد الاجتماعي.

تجنب المصافحة.

غسل اليدين وتعقيمها.

الإجراءات الوقائية المطبقة من قبل صندوق التنمية الزراعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الموظفين والعملاء وكافة المعنيين بهم لضمان سلامتهم وصحتهم