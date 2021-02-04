here رابط منصة مدرستي التعليمية لطلاب المملكة العربية السعودية 1442 لتشغيلها للتعليم عن بعُد وحل الواجب

منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية 1442،تعتبر منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية هي نظام تعلم الإلكتروني عن طريق موقع الكتروني تخصصة الوزارة حيث قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتخصيص موقع مدرستي لتلقي الطلاب في جميع المراحل التعليمية هذا العام دورسهم دون مغادرة المنزل حرصا علي سلامة المواطنين ومنع التكدس لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد والإدارة المدرسية تتواصل مع الطلاب وتتبادل المعلومات عن طريق المنصة.

منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية 1442

منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية 1442 ،العديد من الدول العربية قامت بايقاق العملية التعليمية هذا العام في المدارس خوفا من إنتشار فيروس كورونا المستجد وكانت المملكة العربية السعودية من اوائل البلاد التي حرصت علي الحفاظ علي صحه وسلامة الجميع لذلك قامت وزارة التعليم في المملكة بتخصيص منصة مدرستي التعليمية للتواصل بين المعلمين والطلاب و تقديم الفروض المدرسية عبر الموقع الإلكتروني، وكذلك الحصول علي نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية، وتستمر المنصة حتي الآن في تقديم المحتوي التعليمي للطلاب بطريقة آمنة دون مغادرة المنزل.

رابط منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية 1442

منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية 1442 ،تحقق منصة مدرستي التعليمية بالمملكة الأهداف والقيم للطلاب والطالبات بالمملكة حيث تدعم المنصة الفكر الرقمي والإلكتروني وذلك لمنح القدرة للطلاب للتوائم مع المتطلبات الرقمية للمستقبل ،حبث أصبح الإعتماد بشكل شبة كلي علي مواقع الإنترنت في الفترة الأخيرة للتواصل وتبادل الخبرات والمعلومات،ويمكن الآن الدخول علي المنصة للإستفادة بكل ما تقدمة منصة مدرستي التعليمية من هنا.

علماً على ان مواعيد الدوام الدراسي على منصة مدرستي تبدأ اعتباراً من السادسة صباحاً من الاحد للخميس، على ان يتم استخدام كذلك المنصة على حل الواجبات على مدار الاسبوع وعلى راس الساعة