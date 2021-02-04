حاسبة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في المملكة العربية السعودية

حاسبة مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية, تعتبر مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الحكومي أو الخاص هو تكريم للموظف علي عمله علي مدار السنوات داخل القطاع الخاص أو الحكومي ومنحه مبلغ من المال لبداية حياة جديدة ما بعد سن التقاعد أو انتهاء عمله, حيث يبحث الموظفين في القطاع الخاص أو الحكومي عن كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بهم, وللتسهيل علي الموظفين في كافة القطاعات لمعرفة كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة سوف نعرض عليكم طرق حساب المكافأة, كما سوف نوضح شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين.

الشروط والأحكام للحصول على مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الحكومي والخاص

قام نظام العمل بالمملكة العربية السعودية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون في الشخص الذي يريد الحصول علي مكافأة نهاية الخدمة:

يجب أن يكون العقد الذي بين صاحب العمل وبين الموظف العامل لديه قد انتهي لأي من أسباب انتهاء العمل والموضحة في قانون العمل. أقل مدة لكي يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة هي سنتين. كما حدد نظام العمل أن العقود محددة المدة وتم الاتفاق بين صاحب العمل والعامل علي إنهاء العقد بالتراضي, يجب علي أثر إنهاء العقد يرضي الطرفين إعطاء العامل مكافأة نهاية الخدمة. تستطيع المرأة العاملة الحصول علي مكافأة نهاية الخدمة في حالتين وهما, الحالة الأولي إذا رغبت المرأة إنهاء العمل بعد ستة أشهر من الزواج, الحالة الثانية هي إذا رغبت المرأة إنهاء العمل بعد ثلاث أشهر من تاريخ الوضع.

يتم الدخول علي الموقع الرسمي لحاسبة مكافأة نهاية الخدمة. قم بتحديد نوع العقد المبرم بين العمل والعامل. ذكر أسباب انتهاء العمل. كتابة كم يبلغ قيمة الراتب الشهري الذي تحصل عليه من العمل. إدخال المدة التي قمت بقضائها في العمل. بعد كتابة وإدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة منك يتم الضغط علي أيقونة المساواة, وذلك لكي يقوم الموقع بحساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لك.

خطوات حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية من خلال حاسبة نهاية الخدمة