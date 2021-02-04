نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن مقتل 6 حوثيين بمحافظة الحديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مصادر يمنية، اليوم الخميس، مقتل 6 عناصر من مسلحي ميليشيا الحوثي، وإصابة آخرون في كمين للجيش الحكومي بمحافظة الحديدة.

وأصدر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، بيانًا، قال فيه إن "رجال الجيش نفذوا كميناً محكماً للعناصر الحوثية المتسللة شرق مركز مدينة التحيتا، ما أوقع 6 قتلى في صفوفهم بينهم قائد المجموعة وإصابة آخرين، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار".

وأضاف البيان، أن معارك اندلعت بين الطرفين، عقب استدراج العناصر الحوثية المتسللة، أسفرت عن سقوط خسائر في العتاد.

وقد سيطرت قوات الجيش اليمني، على أجزاء من أطراف المحافظة الساحلية التي تشهد اشتباكات متقطعة بين الجانبين، منذ أكثر من 5 سنوات.