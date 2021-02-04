نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلامية لبنانية: قد يتم توجيه اتهام لـ"حزب الله" باغتيال لقمان سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الإعلامية اللبنانية، غادة عويس، إن لم تنجح السلطات اللبنانية فورًا في الكشف عن قاتل الناشط والكاتب السياسي لقمان سليم وأسباب اغتياله بالأدلّة والإثباتات، فسيجنح الرأي العام إلى اتهام الجهة التي كان يعارضها المغدور وينتقدها بشدّة وهي حزب الله.

وتابعت "عويس" خلال تغريدة له عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" قائلة: خاصة أن الجريمة وقعت في جنوب لبنان معقل الحزب.