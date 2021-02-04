نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلسطين تعلن وصول 10 آلاف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بوصول عشرة آلاف جرعة من لقاح (سبوتنيك فى) الروسى، وهى كمية تكفى لتطعيم خمسة آلاف شخص.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 670 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقالت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا - إنه تم تسجيل 10 وفيات و739 حالة تعاف جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 94.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.