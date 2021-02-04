رابط شغال لمنصة مدرستي التعليمية 1442 لتحميل البرامج التعليمية وحل الواجبات المنزلية لطلاب الفصل الدراسي الثاني 2021

منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية 1442 ،تعتبر منصة مدرستي بالمملكة العربية السعودية هي أفضل حل بعد تفشي فيروس كورونا المستجد لاستمرار العملية التعليمية بشكل إلكتروني نتيجة إختلاف ظروف الدراسة هذا العام عن أي عام سابق، حيث أصبحت عملية تواجد الطالب في الفصول المدرسية تشكل خطورة عاي حياة الطلاب والأسرة حيث ينتشر فيروس كورونا المستجد بسرعة وبالملامسة،وحرصا من وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية تم تحويل العملية التعليمية هذا العام الي النظام الإلكتروني.

منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية 1442

منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية 1442 ،تعتبر منصة مدرستي هي الأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية حيث تتيح الفرصة للتواصل الجاد والفعال بين الطالب والمعلم وكذلك ولي الأمر واستمرار تلقي المواد الدراسية بطريقة آمنة دون مغادرة المنزل حرصا علي سلامة المواطنين ومنع التكدس لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد، والمنصة تعمل بفاعلية لتقديم الخدمات التعليمية للطالب وتلقي الواجبات والفروض المدرسية بشكل إلكتروني، وكانت منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية هي أفضل حل بعد تفشي فيروس كورونا المستجد ويمكن لولي الأمر الدخول الي موقع منصة مدرستي التعليمية والاطمئنان علي مستوي أبنائهم الدراسي ومتابعة نتائجهم في الأمتحانات حيث إتاحة المنصة فرص آمنة للتواصل مع ولي الأمر أيضا.

خطوات الدخول علي منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية 1442

خطوات الدخول علي منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية 1442 ،يمكن للطالب وولي الآمر زياره الموقع والتعرف علي النتيجة ومتابعة الدروس باتباع الخطوات التالية