فتح باب التقدم لمعهد أمناء الشرطة ( معاوني الشرطة) دفعة ٢٠٢١

تم تحديد أول فبراير الجاري موعد تقديم معهد معاوني الشرطة 2021 بالشهادة الإعدادية وموعد تقديم الدفعة السادسة معهد معاون الأمن ٢٠٢١و معهد أمناء الشرطة مفتوح للدبلومات ومتي يتم فتح باب التقديم بوظائف معهد معاوني الشرطة 2021 لطلاب الإعدادية بالسن والأوراق المطلوبة وشروط القبول في معهد أمناء الشرطة.

موعد التقديم على معهد معاوني الشرطة

يبدأ التقديم بمعهد معاوني الشرطة من 1 فبراير الجاري حتى 5 مارس 2021 بمعهد معاون أمناء الشرطة 2021 ومعهد التدريب الراقي بزهراء المعادي ومعهد تأهيل ضباط صف وجنود الشرطة بسوهاج والمعاهد الأخرى.

سحب كراسات الإلتحاق بوظيفة معاون أمن

يتم سحب كراسات الإلتحاق بوظيف معاون أمن من مقار معاهد التدريب التابعة للشرطة حسب عناوين المعاهد التالية :

1- معهد معاوني الأمن بالقاهرة شارع جسر السويس بوابة رقم 1 للذكور.

2- معهد معاوني الأمن بالقاهرة: شارع جسر السويس / بوابة رقم ( 2 ) للإناث.

3-معهد مندوبي الشرطة بالقاهرة: 1 شارع أحمد عصمت / بمنطقة عين شمس.

4-معهد التدريب الراقي: بمنطقة زهراء المعادي.

5-معهد معاوني الأمن بالبحيرة: مدخل مدينة وادى النطرون.

6-معهد تأهيل ضباط صف وجنود الشرطة بسوهاج: مدينة سوهاج / حي الكوثر.

الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لوظيفة معاون أمن (ذكور، إناث)

1 – أن يكون مصري الجنسية من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

2 – ألا يقل السن عن (19 سنة) وألا يزيد على (23 سنة) في أول فبراير.

3 – أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

4 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6 – ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي نهائي مالم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل.

الشروط الخاصة باللياقة الصحية والبدنية واختبارات السمات للمتقدمين

1- ألا يقل الطول عن (170 سم) وألا يقل عرض الصدر عن (85 سم) (للذكور).

2– ألا يقل الطول عن (165 سم) ( للإناث).

3– ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة وقت بدء الدراسة.

4– بالنسبة للمجندين الذين ما زالوا بالخدمة العسكرية فإنه يشترط الحصول على موافقة القوات المسلحة عند التحاقهم بالمعهد.

5 – ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

يحصل الذى تم إلحاقه بالمعهد على مكافأة شهرية .

الإستفادة من النظام العلاجى المجانى وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة .

الإستفادة من الخدمات الإجتماعية للفرد وأسرته وميزات صندوق الزمالة وإمكانية الإيفاد فى مأموريات الحج والعمرة وكافة المميزات الخاصة برجال هيئة الشرطة .

صرف الملابس الأميرية مجاناً .

مميزات وظيفة معاون أمن في الشرطة للذكور والإناث